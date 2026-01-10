¿Qué ha sido de Ainhoa Cantalapiedra, la ganadora de la segunda edición de ‘Operación Triunfo’?

Ainhoa Cantalapiedra fue la ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo. La cantante ha visitado el plató de Fiesta para presentar su nuevo single y hablar de una importante decisión que afecta a su vida personal. Y es que la exconcursante de Supervivientes ha decidido ser madre.

La artista ha confesado en el programa de Emma García que atraviesa uno de sus mejores momentos y que piensa explotarlo hasta el último segundo. “Me he cansado de arrastrar el cadáver, de viajar mucho y ver a todo el mundo quejándose de todo. La vida está para vivirla en vez de para quejarse”, ha comentado en primera instancia sobre su actual filosofía de vida.

Ainhoa Cantalapiedra ha aprovechado la coyuntura de la entrevista para desvelar una decisión que cambiará su vida. Por primera vez lo ha comunicado en público para que lo sepa todo el mundo. “Quiero contar una cosa que no lo he dicho nunca en público. Quiero ser mamá soltera”, ha confesado con una sonrisa en su rostro.

La ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo, tras un tiempo alejada de los focos, ha explicado a qué se dedica en la actualidad, una faceta enfocada al colectivo LGTBIQ+. “He tomado la decisión este año de trabajar de cara al público y he estado trabajando en un centro, además entregada a mi público LGTBIQ+. Estaba de auxiliar administrativo. He estado todo un año”, ha relatado.

La artista ha reconocido que en su desempeño laboral ha recibido el cariño de su público que sigue acordándose de ella y sus canciones. “Estoy súper orgullosa de haber hecho eso porque por un niño, por ser mamá soltera lo que sea, pero también por trabajar mi ego y demostrar que todos somos iguales”, ha zanjado sobre su condición sexual.