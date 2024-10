El secreto mejor guardado de Ana Mena: se ofrece para hacer piscinas

Ana Mena está de moda. Su aparición estelar en las pasadas Campanadas de TVE y el éxito de su gira Bellodrama Tour le han catapultado a otra dimensión. La artista natural de Estepona, saborea las mieles del éxito gracias a su talento, cercanía y naturalidad. En una de sus últimas entrevistas, hemos conocido una faceta oculta de la cantante.

Durante el transcurso de la charla, la artista ha sorprendido con un talento oculto que hasta ahora no había desvelado. “Una cosa que la gente no sabe de mí es que sé manejar máquinas excavadoras. Si quieres te hago una piscina”, ha declarado.

La joven, que en la misma semana estuvo en El Hormiguero y en La Revuelta, la gran batalla televisiva del momento, suele responder con soltura a cualquier tipo de pregunta. A la cantante no le tembló el pulso a la hora de contestar a las preguntas clásicas de La Revuelta. Ana Mena le dijo a Broncano que tenía entre dos y tres millones en el banco, mientras que en el sexo mostró una sinceridad sin precedentes en el programa. “No lo he hecho en septiembre. ¿Cómo te lo digo? Siempre me pillas en mis meses malos”, contaba.

En la entrevista que mantuvo con Pablo Motos en El Hormiguero confesaba una anécdota que le sucedió con el alquiler de un Airbnb cuando estaba trabajando en su nuevo disco. Durante unos días, la artista y su equipo trabajaron sin descanso para escribir las canciones de su disco, hasta que llegó el lunes, el día en el que tenían que dejar la casa.

La noche anterior habían salido de fiesta, contando que se iban a despertar tarde al día siguiente. No obstante, sobre las diez de la mañana empezó a escuchar ruidos en la vivienda. “Escuché ruido de chicas, me levanté y me encontré a una muchacha maquillándose en el baño y a gente en el salón preparando luces y cámaras para rodar un vídeo para adultos, une peli porno”, señalaba ante el asombro del presentador de Requena. “¿Qué habría pasado si en vez de levantarme a las diez, me hubiera levantado a las once y media. Fue todo muy loco”, reconocía entre risas.