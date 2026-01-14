Sara Carbonero recibe el alta médica y ya descansa en su domicilio madrileño junto a Jota Cabrera

Sara Carbonero ha sido dada de alta tras permanecer 11 días ingresada en el hospital de Lanzarote, la mayor parte de ellos en la UCI, debido a una indisposición repentina y un fuerte dolor abdominal. La periodista madrileña arrancaba el año con el pie torcido cuando disfrutaba de unos días de desconexión en La Graciosa junto a su pareja, el empresario Jota Cabrera, y un grupo de amigos, entre las que se encontraba su amiga del alma, Isabel Jiménez.

Tras ser intervenida de urgencia, la comunicadora se ha recuperado poco a poco en el hospital hasta que los médicos han decidido darle el alta médica, un hecho que se retrasó un poco porque los galenos querían que Carbonero emprendiera el viaje de vuelta a Madrid con las máximas garantías posibles. Según recoge la revista ¡Hola!, Sara ha experimentado una notable mejoría y seguirá recuperándose en su domicilio de la capital de España.

La salida de Carbonero del hospital se produce unos días antes de su cumpleaños, tal y como han recordado en El tiempo justo. “Nos alegramos porque dentro de pocos días es su cumpleaños y podrá celebrarlo rodeada de sus seres queridos”, declaraba Darío, uno de los reporteros del programa.

Las cámaras de Europa Press han captado las primeras imágenes de Carbonero tras recibir el alta hospitalaria. La periodista ha regresado a Madrid, acompañada de Jota Cabrera, y ha podido reencontrarse con sus hijos y familiares. Sara y su pareja han abandonado el aeropuerto de Madrid por la puerta de autoridades para evitar miradas indiscretas. Jota Cabrera, que no se ha despegado en ningún momento de su lado, ha portado las maletas y le ha cogido del brazo para ayudarle a caminar. Ambos se han montado en una furgoneta negra que les ha llevado hasta la casa que tiene la periodista en Madrid.