La ruptura de Brooklyn Beckham con sus padres, al descubierto

Cisma en la familia Bechkam. Brooklyn, uno de los hijos de David y Victoria, ha emitido un duro comunicado en sus redes sociales para criticar a sus progenitores y la educación que ha recibido por parte de ellos durante muchos años. La situación para Brooklyn ha llegado a un punto de no retorno, tal y como ha plasmado en su escrito.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que no sea hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, ha comenzado diciendo.

Brooklyn posa junto a sus padres, David y Victoria, y con su mujer, Nicola Peltz, en la presentación del documental de su familia. / EFE

El joven ha confirmado que no tiene intención de reconciliarse con su familia. Él considera que por primera vez se siente libre y con capacidad de decidir por sí solo. “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, me estoy defendiendo por mí mismo por primera vez en mi vida”, ha declarado.

Brooklyn, que siempre ha estado bajo el paraguas familiar, ha alzado la voz porque cree que su vida ha sido una mentira. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado el relato en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones artificiales en redes sociales, eventos familiares y relaciones no auténticas han sido constantes en la vida en la que he nacido. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar contando mentiras en la prensa, a costa de gente inocente, para mantener esta fachada”, ha explicado.

El hijo de David y Victoria asegura que sus padres han intentado destruir su relación con Nicola Peltz. El joven ha detallado algunos episodios de su boda como el hecho de tener que buscar un vestido de novia en tiempo récord o el conflicto que mantuvieron por tener que sentar en la mesa principal a la niñera. También ha denunciado el baile que su madre realizó con él durante la boda. “Bailó de forma muy inapropiada conmigo. Nunca me he sentido tan incómodo en mi vida”, ha relatado.

Brooklyn ha lamentado las faltas de respeto que ha sufrido su esposa por parte de su familia. “Mi madre ha invitado constantemente a mujeres de mi pasado en un claro intento de hacernos sentir incómodos”, ha señalado. El hijo de los Beckham considera que el apellido es una marca para su familia que está por encima de todo lo demás. “El amor de la familia se decide por cuántos mensajes publicas en las redes sociales. Cada desfile, fiesta y evento con la prensa es para mostrar nuestra familia perfecta”, ha sentenciado.