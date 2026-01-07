El roscón que comparte la familia del Rey tras la Pascua Militar

En la tarde del 6 de enero la familia del Rey mantuvo la traidición de acudir a la casa del padre de la Reina y compartir el tradicional roscón. Por la mañana Felipe VI, doña Letizia y la Leonor presidieron la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, acto castrense que reúne a la cúpula de las Fuerzas Armadas. La Princesa de Asturias en su tercera participación, desde que inició su formación militar, lució el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, coincidiendo con su padre, quien alterna en cada Epifanía el uniforme máximo de uno de los tres ejércitos.

Tras esta ceremonia y el ágape informal con que culmina el encuentro, los Reyes y sus hijas mantuvieron la costumbre de desplazarse al domicilio de Jesús Ortiz, padre de doña Letizia, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón para degustar el dulce navideño en familia. A la reunión privada que celebra el padre de la Reina con sus hijas los actuales Reyes acuden desde el año 2004, cuando estaban prometidos, en una cita donde la familia se intercambia los regalos tras compartir el roscón con chocolate. Al encuentro con su abuelo también se sumó la infanta Sofía, que tras las vacaciones navideñas parte este miércoles para Lisboa para proseguir con la formación universitaria que inició en este curso. La princesa Leonor ya se encuentra en la academia de San Javier, Murcia, donde se desarrolla su tercer curso castrense en el ejército del Aire y el Espacio.

La familia del Rey llegó en su vehículo, conducido por el monarca y con saludos a la prensa que se había dispuesto junto a la puerta del anfitrión, quien ya se jubiló como periodista, su profesión durante tantos años.

A la merienda de este años también se sumó Telma Ortiz, hermana de la Reina, que llegó en su prcoche acompañada de sus hijas, Amanda y Erin. Recientemente rompió con su última pareja, su tercer marido, Robert Gavin. La madre de doña Letizia, Paloma Rocasolano, no estuvo presente en esta ocasión.