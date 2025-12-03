Rocío Madrid, así es su nueva vida como agricultora ecológica

Rocío Madrid fue uno de los rostros más carismáticos del añorado programa Crónicas marcianas que presentaba Xavier Sardá en Telecinco. Tras finalizar el late show, Rocío Madrid continuó trabajando en la televisión en programas como Supervivientes, Tu cara me suena y algún que otro proyecto en Canal Sur.

Desde hace siete años, la televisiva ha cambiado el rumbo de su vida para dedicarse a una profesión que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo y la interpretación. Rocío Madrid ha regresado a su tierra, Málaga, para embarcarse en un proyecto agrícola en la Axarquía, Pitayas La Mística.

“Decidí abandonar Barcelona y Madrid para regresar a mi Málaga natal pero con un punto muy claro: vivir en el campo. Entonces encontré La Mística, una preciosa finca en La Axarquía, frente al mar, con muchas posibilidades pero también mucho trabajo por hacer. En estos últimos siete años aquí hemos desarrollado varios proyectos todos basados en el respeto y cuidado a la tierra y también basados en volver a acercar las personas a estas raíces que parecen ser que por la sociedad consumista y llena de Cortisol en la que vivimos hemos olvidado. Aquí nació Pitayas La Mística”, ha explicado en su cuenta de Instagram.

La presentadora malagueña, de 47 años, está totalmente entregada a su nueva faceta de empresaria agrícola. En su Málaga natal ha encontrado un oasis de naturaleza y una pasión por el cultivo ecológico que le está generando beneficios económicos. Pitayas La Mística se dedica al cultivo y venta directa de la pitaya roja, conocida como la fruta del dragón.

Rocío Madrid realizó un estudio de viabilidad y la elección de la pitaya no es fruto de la casualidad. La actriz ha optado por este cultivo debido a sus beneficios nutricionales y a sus características, ya que se adapta perfectamente a las condiciones del terreno. “Me puse a investigar qué cultivo sostenible, saludable y con poca necesidad hídrica podía plantar… Y apareció esta increíble planta”, ha comentado en las redes sociales.

Una de las máximas de la empresaria Rocío Madrid recae en la correcta comercialización de sus pitayas, cuyo cultivo tiene unos costes y un esfuerzo. “El sector primario es muy sacrificado, pero me niego a aceptar precios que no respeten nuestro esfuerzo. Prefiero vender a mis vecinos o exportar a países que valoren lo que hacemos”, aclaraba en una entrevista concedida a El Mundo.

Pitayas La Mística es sinónimo de calidad. Los productos cultivados por Rocío Madrid cuentan con el sello Sabor a Málaga, una distinción que reconoce la calidad y garantía de los productos de la región.

Los negocios de Rocío Madrid en Málaga no se limitan al cultivo ecológico de Pitayas. La presentadora ofrece alojamiento turístico en una autocaravana americana de los años 70 y en una cabaña alpina en un recinto con todo tipo de comodidades y una piscina para soportar las altas temperaturas que se registran en verano.

En el ámbito privado, la que fuera concursante de Supervivientes mantiene una relación consolidada desde hace más de dos décadas con Ángel Morales, un exfutbolista del RCD Espanyol que es el padre de sus dos hijas, Candela y Triana.