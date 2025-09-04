El reseteo de Kiko Rivera: elimina sus publicaciones en redes y empieza de cero

Kiko Rivera ha iniciado una nueva etapa tras conocerse la noticia de la ruptura sentimental con Irene Rosales, la madre de sus hijas y la mujer con la que ha compartido los últimos 11 años de su vida. El pasado fin de semana el dj ha disfrutado de la compañía de sus hijas, Ana y Carlota. Junto a ellas ha estado en las playas de Huelva, un lugar que solía frecuentar con Irene Rosales y del que guarda bonitos recuerdos.

Después de pasar el fin de semana con sus hijas, el dj ha compartido un plan familiar junto a Irene, Ana y Carlota en Castilleja de la Cuesta, el municipio sevillano donde ha residido durante los últimos años. Este plan en familia no tiene nada que ver con los rumores de reconciliación y tan solo forma parte de una aparente normalidad que llevan a cabo por el bienestar de sus hijas.

Sin embargo, en los últimos días un movimiento de Kiko ha llamado enormemente la atención. El hijo de Isabel Pantoja ha decidido borrar todo el contenido de sus redes sociales y empezar de cero. Con este gesto simbólico, que el dj ha llevado a cabo en otros momentos complicados, Kiko resetea su vida social y se prepara para encarar una nueva etapa sin Irene.

En el plató de Vamos a ver, Irene Dorronsoro ha puesto un poco de luz sobre esta drástica decisión. “Cuando Kiko está en crisis siempre hace lo mismo, como que resetea su vida. Es una prueba más de que no está bien del todo”, ha comentado. Unos minutos después de la emisión de la noticia en el mencionado programa de Telecincio, Kiko ha compartido una publicación en Instagram en la que explica por qué ha tomado la decisión de borrarlo todo. “Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero”, ha aclarado.