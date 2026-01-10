Así es el remoto lugar de Argentina donde ha iniciado el año los reyes Guillermo y Máxima de Holanda

La piscina, con vistas a las colinas de la Patagonia, de Estancia Pilpilcura, donde ha estado la familia real neerlandesa

La familia real neerlandesa, encabezada por el rey Guillermo y la reina Máxima, han pasado las fiestas navideñas en su casa en Argentina, país natal de la consorte. Esa estancia, llevada con toda discreción mediática, fue la oportunidad de Máxima Zorreguieta para reunirse con sus parientes y disfrutar de un respiro familiar, con su marido, hijos y allegados de su tierra. Especialmente todos deseaban ver a la abuela materna, María del Carmen Cerruti.

El descanso en tierras sudamericanas se extendió desde el día 26 hasta las primeras jornadas de este año, acompañado el matrimonio de su tres hijas. La heredera, Amalia, que estuvo durante un curso estudiando en Madrid tras las amenazas de la Mocro Maffia, tiene un excelente nivel de español. La mayor de la familia tiene 22 años; la princesa Alexia, 20; y la princesa Ariana, 18.

La princesa Amalia con su padre, el rey Guillermo / Efe

Máxima de Holanda había viajado a su país de origen con antelación y el último compromiso en Países Bajos antes del viaje fue el discurso de Navidad del rey, quien precisamente se hacía eco de la madurez de la nueva generación y la imposibilidad de tenerlos protegidos en todo momento, ante los retos que han de vivir, aludiendo indirectamente a su faceta como padre.

La familia del rey neerlandés llegó el día 26 al aeropuerto más próximo a Bariloche para dirigirse a un refugio en Pilpilcura, en pleno paraje de la Patagonia, un hotel que administra una tía de la reina, Marcela Cerruti.

Estancia Pilpilcura

Un rincón idílico, con tiempo veraniego en estas fechas además, rodeado de naturaleza prácticamente virgen y donde entre otras actividades se pueden hacer largas excursiones a caballo, una de las aficiones favoritas de Máxima que, recordemos, conoció a su marido durante la Feria de Abril sevillana.

El establecimiento, en Pilcaniyeu, provincia de Río Negro, dispone de una parcela natural de 3.000 hectáreas, 30 kilómetros cuadrados, la extensión de un término municipal medio en nuestro país.

Los reyes de Países Bajos en la recepción en diciembre en La Haya al presidente finlandés

Un refugio que ha contado con todas las medidas de seguridad por parte neerlandesa por las amenazas que penden aún sobre la familia real.

Los medios neerlandeses, en línea con la simpatía popular que goza especialmente la reina consorte, han valorado la actitud de los reyes para que sus hijas estén ligadas a sus raíces argentinas. En diciembre el soberano de Países Bajos también estuvo en Sudamérica en una visita oficial a Surinam, que fue colonia como la Guayana Holandesa. Asimismo Países Bajos mantiene su nexo administrativo o soberano con distintas islas caribeñas (Aruba, Bonaire, Curaçao) que años atrás estaban unidas como Antillas Holandesas.

Tras las vacaciones en Argentina las hijas de los reyes neerlandeses han regresado a sus actuales obligaciones. La heredera Amalia estudia Derecho en Amsterdam y ha iniciado su formación militar; la princesa Alexia estudia Ingeniería Civil en la University College de Londres.

La reina Máxima de Holanda entrevistada con motivo del mundial de Fórmula 1

Los reyes de Países Bajos han recuperado en 2025 popularidad en su país tras las críticas por los desembolsos en propiedades y en viajes privados como los dos meses de verano que disfrutaron en un exclusiva villa en Grecia. Los medios neerlandeses reprocharon meses atrás al matrimonio real que no dieran ejemplo haciendo turismo local al menos en algún momento.

La casa real de Países Bajos tiene un coste de 55 millones de euros anuales y aunque Guillermo de Orange dispone de una fortuna por vía familiar la opción es mantener un perfil bajo y eludir ostentaciones.