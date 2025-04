La relación entre Ester Expósito y Belén Esteban que nunca llegarías a imaginar

Belén Esteban está empeñada en sacar hacia delante una docuserie sobre su vida. La televisiva, que en unas semanas estrenará nuevo proyecto en TVE, ya tiene candidata para interpretar el papel protagonista. A día de hoy se trata de un sueño, ya que quedan muchas cuestiones por perfilar sobre la producción audiovisual. “Yo no estoy buscando director, todavía no hemos empezado. Yo he dicho que, algún día, me gustaría hacer alguna serie de mi vida. Ahora no es el momento por muchos motivos”, declaraba en el programa Ni que fuéramos.

La princesa del pueblo tiene claro que actriz escogería para convertirse en la Belén Esteban más juvenil: Ester Expósito. “Una de las actrices que me gustaría muchísimo sería Ester Expósito. Me encanta. Me encantaría”, reconocía. Además, la colaboradora también ha bromeado con la opción de que uno de sus actores favoritos, Mario Casas, encarne el papel de su marido en la docuserie.

En el caso de Mario Casas podría resultar un sueño más difícil de cumplir, pero en lo que respecta a Ester Expósito la situación podría ser bien diferente. La intérprete de Elite se ha mostrado encantada con la posibilidad de dar vida a Belén Esteban. La actriz, que ha reconocido que no tiene pareja en estos momentos, está encantada con la idea, tal y como ha demostrado con sus declaraciones en un evento publicitario de la marca Desigual.

“Sería divertidísimo, o sea, sería todo un reto, y divertidísimo como actriz interpretarla a ella, y la conozco, es divertidísima, y me encanta, pues que quiera que sea yo, me parece lo más. Por qué no, si es un peliculón, sí, sí, sería lo más, ahí hay para contar y para hacer”, ha asegurado.