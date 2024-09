La reflexión del novio de Mayte Zaldívar horas antes de la muerte de Julián Muñoz

Fernando Marcos ha sacado la cabeza en las redes sociales cuando Julián Muñoz encaraba sus últimas horas vida. La pareja de Mayte Zaldívar, con la que lleva más de dos décadas, ha preferido mantenerse al margen de los continuos ingresos hospitalarios del exalcalde de Marbella, que volvió a casarse con Mayte por una mera cuestión económica.

El que fuera concursante de Supervientes ha demostrado ser un caballero en todo momento, apoyando en silencio a su novia que no se ha separado de Julián Muñoz, el padre de sus hijas. En este tiempo, muchas voces han criticado su papel en esta historia, una especie de triángulo amoroso en el que parecía no tener cabida.

Fernando Marcos, que siempre ha destacado por adoptar un perfil discreto y alejado de los focos, ha decidido romper su silencio con una profunda reflexión que ha compartido en las redes sociales. El empresario ha lanzado una declaración de intenciones que no dejará a nadie indiferente. El novio de Mayte Zaldívar asoma la cabeza y reclama su lugar cuando Julián Muñoz estaba al borde la muerte. ¿Casualidad o causalidad?

“Deja que el mundo piense lo que quiera de ti, deja que se equivoquen, deja que hablen, que confabulen, que se imaginen… Y tú, mientras, trabaja en silencio, mejora en silencio, gana en silencio, y verás como todos los confabuladores/as se tendrán que tragar sus palabras. Ya se les pasará la mala digestión y que sean ellos los que aprendan algo o simplemente se muestre la verdadera naturaleza de esos charlatanes/as”, ha escrito en su perfil de Instagram.

Fernando Marcos ha estado en el punto de mira desde que Mayte y Julián volvieran a contraer matrimonio. Una cuestión sobre la que no se ha pronunciado en público. Seguramente tengamos que esperar un tiempo para saber qué opina realmente de todo lo que está sucediendo a su alrededor. No obstante, el empresario ha querido alzar la voz para callar a todos lo que hablan sobre la relación que mantiene con Mayte Zaldívar y que data del año 2003. Lo que parece evidente es que la tercera pata del triángulo no está de acuerdo con los comentarios que llegan a sus oídos desde que Julián Muñoz enfermara de gravedad.