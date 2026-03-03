La reaparición de Adrián Rodríguez tras recuperarse en una clínica de desintoxicación

El pasado mes de noviembre el actor Adrián Rodríguez ingresaba en un centro de desintoxicación después de protagonizar varias idas y venidas con el mundo de las drogas. Se trataba de un ultimátum para reconducir una situación crítica. Hace unos días, el intérprete de Física o Química recibía el alta médica, tal y como anunciaba con un mensaje que compartía en sus redes sociales junto a una colaboración musical. “La vida siempre te da la oportunidad de nuevos comienzos. Junto a mi hermano @shadoelmago me siento lleno de luz, magia y ganas de vivir. Preparaos porque aquí vuelve a empezar todo. Gracias infinitas”, escribía.

Tras permanecer varios meses alejado de los focos, el actor de El chiringuito de Pepe y Los Serrano ha reaparecido en el programa Y ahora Sonsoles. “Lo que siempre transmito es que se puede. No pasa nada por una recaída. Ahora estoy viviendo con un gran amigo mío, en Barcelona. Me está protegiendo mucho. Yo sigo en tratamiento, no es como un ‘ala hasta luego’. Yo, si de repente me encuentro mal, puedo contar con ellos. Me estoy encargando de tener un objetivo y un proyecto de vida”, ha explicado.

El actor siente que ha fallado a muchas personas, pero sobre todo a sí mismo. “Es complicado de cara a mí mismo decir: ‘Ostras, otra vez me ha fallado, otra vez he fallado a los demás, otra vez he decepcionado…’”, ha confesado.

No es la primera vez que ingresaba en un centro de desintoxicación, una realidad que conoce a la perfección debido a varias recaídas. “Allí te enseñan a conocerte, a quererte, te enseñan muchos aspectos de tu vida”, ha comentado.

El productor musical ha recordado el momento en el que su situación con las drogas pasó a ser insostenible. Fue en 2018 tras abandonar Supervivientes. El actor lo relaciona directamente con una mala gestión del éxito y la popularidad. “La vida del éxito, de la fama, de los realities, la exposición; hay gente que lo sabe gestionar y gente que no. Y yo necesitaba entender lo que me pasaba. El mundo de la adicción es la falta de gestionar tus emociones. Cuando me vi en ese momento, buscaba evadirme. Hay que saber gestionarlo, entras en un bucle porque no te gusta lo que ves ni quién eres. Lo hacía porque no me gustaba quién era. Pierdes el amor por ti”, ha zanjado.