Raphael actualiza su estado de salud con una firme promesa

Raphael, a sus 82 años, pudo regresar a los escenarios tras superar un linfoma cerebral primario que le mantuvo unos meses en el dique seco. El artista ha tenido que suspender su concierto en Murcia, previsto para este sábado 4 de octubre, debido a unos problemas de salud de última hora. Una inoportuna bronquitis le ha obligado a posponer su actuación en Murcia para mayo de 2026.

El intérprete ha lanzado un mensaje de agradecimiento a su público, prometiendo que volverá con más fuerzas que nunca. “Querido público, por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON. El concierto se aplaza al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto, donde volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros. Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia. Palante, siempre palante”, ha publicado en su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que los problemas de salud están modificando la agenda del artista. El pasado 28 de septiembre tuvo que suspender su concierto en Zamora por un proceso gripal. Ahora, una bronquitis le impedirá reencontrarse con su público en Murcia. En el aire quedan una serie de conciertos que tiene planificados para el mes de octubre: el día 11 en San Sebastián, el 18 en Almería y los días 24 y 25 en Palma de Mallorca.

La intención de Raphael es no bajarse de los escenarios mientras que las fuerzas se lo permitan. El cantante ha demostrado a lo largo de su dilatada trayectoria un amor incondicional por su profesión, la música. Y así seguirá siendo. Hay Raphael para rato.