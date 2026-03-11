La primera imagen de Isabel Pantoja tras la reconciliación con su hijo Kiko Rivera

Isabel Pantoja ha regresado a los focos tras salir a la luz su reciente reconciliación con Kiko Rivera. Después de cinco años de enfrentamiento, madre e hijo han protagonizado un acercamiento a la espera de una conversación cara a cara en la que sientan las bases de esta nueva etapa vital. El dj optaba por romper la relación con su madre cuando aseguraba que había visto en Cantora la herencia de Paquirri. Aquel acontecimiento se plasmó en la pequeña pantalla con la emisión en Telecinco de Cantora, la herencia envenenada.

Hace unos días, Almudena del Pozo adelantaba que Isabel Pantoja y Kiko Rivera habían hecho las paces. Ambos han recuperado parte de la sintonía que tenían en el pasado gracias a una conversación "larga y emotiva". El propio Kiko escenificaba la reconciliación en las redes sociales compartiendo una imagen de su infancia junto a su madre. “Ella llevaba un mes pensando en llamar a su hijo”, desvelaba Kike Calleja. Raúl Ortiz en Fiesta revelaba que “la tonadillera y el dj han hablado cuatro veces en lo que va de semana”.

La revista Lecturas ha ofrecido en exclusiva nuevas imágenes de Isabel Pantoja, que lleva afincada en Canarias desde hace unos meses tras su salida de Cantora. Luis Pliego, director de la citada revista, ha mostrado la primera imagen de la tonadillera tras la ansiada reconciliación con Kiko Rivera. En dicha instantánea, Isabel aparece cabizbaja junto a un niño y una mujer que no forman parte de la vida pública. Pliego ha avanzado que el niño que da la mano a Isabel sería el hijo de su promotor. “Ella está con su familia canaria”, ha destacado.

La fotografía ha llamado la atención por la cercanía que muestra la tonadillera con el pequeño. Los colaboradores de El tiempo justo han destacado que la imagen no hará mucha gracia a Kiko Rivera, por la ausencia de este tipo de gestos con él, su hermana Isa y sus nietos. “Es la foto que nunca hemos visto con sus nietos”, ha señalado Antonio Rossi.

En el programa Fiesta, Almudena del Pozo contaba más detalles del acercamiento con sus hijos, ya que la intención de la tonadillera es recuperar la relación con su hija Isa, algo que a día de hoy parece más complicado. “Ella sabe quiénes son sus hijos, tiene dos hijos iguales, para ella son iguales. Habrá movimientos con Isa Pantoja en los próximos días”, confesaba Almudena del Pozo.

Por su parte, Kiko Rivera acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva canción que habla sobre el perdón y en cuya caratula muestra una tierna imagen de su infancia en Cantora.

“El próximo 27 de marzo verá la luz la canción más especial de mi vida. Una canción que nace desde lo más profundo del corazón, de esas que no escriben con la cabeza, se escriben con el alma. Habla de errores, de heridas, pero sobre todo habla de perdón. Porque a veces el perdón tarda en llegar, pero cuando llega lo cambia todo. Esta canción no nace del orgullo, nace del amor. Y aunque quizá haya llegado tarde, ha llegado de verdad. El 27 de marzo compartiré con vosotros una parte muy profunda de mí. Ojalá la sintáis tanto como yo al escribirla. No hay paz sin ti”, ha posteado el dj en su cuenta de Instagram para anunciar el lanzamiento de su nuevo tema musical.