Preocupación por la salud de María Becerra, ingresada de urgencia por una fuerte hemorragia

Alarma por el delicado estado de salud de María Becerra. La cantante argentina, de tan solo 25 años, está hospitalizada desde el pasado martes en la Clínica Zabala de Buenos Aires tras acudir de urgencia por una fuerte hemorragia. La pérdida de sangre conllevó a una anemia por la que ha tenido que ser intervenida de urgencia, contando incluso con un respirador.

El periodista Pepe Ochoa en el programa LAM ha contado cómo se encuentra la artista. “Entró con un cuadro de hemorragia. La verdad es que estaba muy grave, le agarró anemia. Estuvo toda la noche con un respirador. La ventilaban porque como perdió tanta sangre, cuando le haces una transfusión, tienes que devolverle el oxígeno que perdió el cuerpo”, ha explicado sobre el cuadro que presentaba María cuando ingresó en el hospital.

El informador ha destacado que se encuentra fuera de peligro, pero que seguirá ingresada unos días más en la clínica de Buenos Aires. “Utilizaron esta ventilación para que María pase la noche y sobre las 2 de la tarde le quitaron la ventilación asistida, así que ahora está bien. No sé ni tengo confirmado o no confirmado. Creo que el año pasado ella hizo un posteo que estuvo varías días internada, así que le costó porque en su momento tuvo un embarazo ectópico”, ha recordado por lo que no se descarta la posibilidad de que esté embarazada.

“No tiene ningún tipo de problema. Sigue internada y va a estar internada varios días porque el cuadro fue bastante complicado”, ha añadido. Dada la situación médica de la artista, queda en el aire su actuación en los Premios Platino 2025, prevista para este domingo 27 de abril en Madrid. La cantante argentina había confirmado su asistencia, en una gala en la que también actuarán otros artistas como Pablo Alborán y Prince Royce.