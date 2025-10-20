El paso delante de Irene Rosales en su relación con Guillermo

Irene Rosales ha contado con la compañía de su nueva pareja, Guillermo, en una cita con familiares y amigos.

La relación de Irene Rosales y Guillermo avanza a pasos agigantados. La influencer ha compartido su primera fotografía con Guillermo, el empresario sevillano con el que ha rehecho su vida sentimental tras separarse de Kiko Rivera. Esa primera imagen se complementa con otra publicación en la que describe a la perfección su estado actual. “Es bonito sanar, es bonito cuidarse, es bonito volver a brillar, es bonito volver a llenarse de paz”, ha posteado en Instagram.

Irene Rosales y Kiko Rivera ponían el punto y final a su matrimonio a finales del mes de agosto. Fuentes cercanas a la pareja aseguraban que el vínculo estaba completamente roto desde hace meses, aunque la intención de ambos siempre ha sido acabar de la mejor manera posible por el bien de sus hijas. De hecho, Kiko e Irene acompañaron a su hija Ana en el primer día de colegio.

Ahora, la situación ha dado un vuelco con la confirmación en dos portadas, Semana y Lecturas, del nuevo noviazgo de la modelo mes y medio después de la ruptura. Irene Rosales ha recuperado la ilusión en el amor junto a Guillermo, al que conoció hace cinco años cuando le instaló el césped artificial en su vivienda de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

La 'story' que ha compartido Irene Rosales con Guillermo, sus familiares y amigos. / INSTAGRAM

La creadora de contenido ha decidido dar un paso adelante en su relación. Y es que ha publicado la primera fotografía junto a Guillermo, con el que ha disfrutado de un plan de amigos durante el pasado fin de semana. Guillermo se ha integrado rápidamente en el círculo de amistades de Irene, algo que tampoco ha resultado muy difícil porque ambos residen en la misma localidad.

La exmujer de Kiko Rivera apuesta todo a su relación con Guillermo, que ya conoce a los familiares y amigos de Irene. De esta manera, el empresario se ha convertido en el invitado estrella de la celebración del cumpleaños de la hermana de Irene. En la imagen de grupo, Guillermo abraza por detrás a Irene, demostrando la complicidad que existe entre ambos.