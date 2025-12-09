El parón obligado de Lola Índigo para priorizar su salud mental

Lola Índigo se tomaba un tiempo de descanso hace unos meses para desconectar de la música y las redes sociales. La artista granadina priorizaba su salud mental al ritmo infernal de los escenarios y la tiranía de las redes sociales. Lola Índigo, tras años de exposición mediática y jornadas frenéticas de trabajo, optaba por parar para preparar de la mejor manera posible su nueva etapa profesional.

Ahora, la artista ha explicado aquella decisión que en ningún caso supone un adiós definitivo. La cantante ha hablado alto y claro durante la presentación de la muñeca Bratz x Lola Índigo, aclarando que este tiempo que ha permanecido alejada de los focos le ha valido para reconectar consigo misma.

“Me he alejado de la exposición, me he apartado de las redes sociales durante dos meses, de ver las aplicaciones, y ha sido increíble, la verdad. Lo recomiendo muchísimo. Estamos súper saturados de información, absolutamente. Para nada sabemos que lo estamos viendo. Todas tus emociones, tu familia, todo lo que está. Estamos muy bien y a mí me ha servido mucho también creativamente, para todas las cosas. Entonces, eso es lo que pasa, que lo recomiendo muchísimo. Hay que conectar y, para conectar, hay que desconectar de todo, sí, por supuesto”, ha explicado.

Lola Índigo ha confirmado que no se trata de una retirada definitiva, sino de un cambio de ritmo para afrontar la vida con más calma. Su regreso a los escenarios está fijado para mayo de 2026. “No, yo estoy tomándome la vida chill, oliendo las flores, quedando en el campo, haciendo música de manera tranquila y sin push de algún tipo. Y hasta el 13 de mayo, que voy a los escenarios con La Feria, que quiero empezar en Granada esta nueva etapa, por lo que viene, por todo lo que se sabréis cuando toque el momento. Pero sí, hasta el 30 de mayo, es un año muy importante para mí”, ha destacado.