Pamela Anderson confirma el final de su breve romance con Liam Neeson
La actriz ha confesado en una entrevista que el ‘affaire’ con su compañero de reparto en ‘The Naked Gun’ tan solo duró una semana
Pamela Anderson ha actualizado su estado sentimental tras ser relacionada con Liam Neeson, su compañero de reparto en The Naked Gun. La actriz ha confesado en una entrevista para la revista People algunos detalles de su romance con el intérprete después de la grabación de la película.
“Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar de grabar”, ha desvelado. La actriz de Los vigilantes de la playa ha confirmado que ambos pasaron una semana juntos en la casa de Neeson en Nueva York. “Fuimos a cenar a un pequeño restaurante francés donde me presentó como la futura Sra. Neeson”, ha añadido sobre su breve relación sentimental.
Por lo tanto, parece que los rumores de romance formaban parte de una estrategia de marketing para promocionar la película The Naked Gun. No obstante, la actriz asegura que los sentimientos fueron reales. “Siempre me reía cuando la gente pensaba: ‘Oh, eso es un truco publicitario’. Yo pensaba: ‘¿Un truco publicitario?’ Esto es real. Tenemos sentimientos reales”, ha comentado en la citada entrevista.
Anderson considera que Neeson es un gran amigo en el que siempre podrá apoyarse. “Estoy segura de que siempre estaremos presente en la vida del otro”, ha finalizado.
