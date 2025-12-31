Las nuevas parejas de un 2025 en el que Cupido ha disparado muchas flechas

Muchos famosos han encontrado el amor en este 2025 en el que Cupido ha vuelto a apuntar con sus flechas directo a los corazones. Algunos de los rostros conocidos han rehecho sus vidas sentimentales tras dolorosas rupturas, como son los casos de Irene Rosales, Sara Carbonero y Kiko Rivera, el último en hacer pública su nueva relación sentimental con una joven sevillana que responde al nombre de Lola García. Otros han dado una oportunidad al amor y están más felices que nunca. Repasamos algunos de los noviazgos más destacados del 2025.

Aitana y Plex son una de las parejas que más atención mediática ha generado. La cantante y el youtuber han ido poco a poco hasta que no han podido disimular más. Ambos están profundamente enamorados, tal y como confesaba la artista en una de sus últimas apariciones. “Esta persona me da todo, me completa, y es distinto”, dijo Aitana. Plex siempre ha sido más comedido. “La quiero y ya está”, aseguraba el creador de contenido.

Mario Casas y Melyssa Pinto son los protagonistas de una de las parejas sorpresa del año. El actor y la influencer están viviendo su historia de amor con mucha intensidad, pero también con discreción. Desde el pasado mes de marzo, apenas han realizado declaraciones sobre su noviazgo. Cuando sus agendas profesionales se lo han permitido han disfrutado de varias escapadas románticas.

Eva González ha encontrado el amor este año junto a un empresario sevillano, Nacho. Tres años después de su ruptura con Cayetano Rivera, la presentadora de La Voz ha comenzado una relación con un empresario del sector hostelero que tiene diez años menos que ella.

Otra sevillana, Irene Rosales, ha dado un giro radical a su vida sentimental. Después de 11 años de relación con Kiko Rivera, nueve de ellos como matrimonio, la modelo rompía con el dj y unas semanas después saltaba a la luz su noviazgo con Guillermo, el empresario sevillano que había instalado el césped artificial en su vivienda unos años atrás.

Laura Escanes sale desde mediados de febrero con Joan Verdú, instructor de esquí y monitor de deportes de aventura. La creadora de contenido está encantada con su nueva pareja. “Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz. Él es maravilloso”, manifestaba hace unos meses sobre su nueva ilusión.

Tras su ruptura con Nacho Taboada a principios de año, Sara Carbonero ha conocido de nuevo el amor gracias al empresario canario José Luis Cabrera. Ambos se conocieron por mediación de Isabel Jiménez, su amiga del alma.