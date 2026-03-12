El noviazgo del que todos hablan: Mbappé, Ester Expósito y las imágenes definitivas

El romance de Kylian Mbappé y Ester Expósito ha dado la vuelta al mundo. La revista Semana ha seguido la pista a la pareja más buscada del momento aportando pruebas gráficas que demuestran que entre ambos existe algo más que una simple amistad. La incipiente pareja ha disfrutado de unos días de descanso en París, donde la actriz se encontraba por motivos profesionales y el futbolista para obtener un segundo diagnóstico de la lesión que le mantiene en el dique seco desde hace unas semanas.

La revista Semana ha ido más allá de simples coincidencias para revelar cómo han sido los encuentros de la pareja en la ciudad del amor. La actriz y el futbolista pensaban que iban a pasar desapercibidos y se han dejado llevar en unas imágenes que reflejan la complicidad que existe entre ellos. Con la publicación de estas imágenes se confirma el noviazgo de dos jóvenes mundialmente conocidos, ella en su faceta como actriz y él como uno de los mejores futbolistas del mundo.

La actriz y el futbolista se han alojado en un exclusivo hotel de París, donde ambos han compartido varios planes que no están al alcance de cualquier economía. Ambos han cuadrado sus agendas para conocerse mejor y compartir tiempo de calidad juntos. La pareja ha puesto todos sus esfuerzos para no ser vistos. De hecho, han vuelto a España en un jet privado para evitar la mirada de curiosos, a la par que han intentado camuflarse con la vestimenta.

No obstante, los paparazzis no han perdido su pista captando las imágenes nunca vistas de la pareja del momento. Mbappé y Expósito han sido pillados mientras compartían mesa en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel o jugando a los bolos, algo que no ha sentado nada bien en el Real Madrid ya que el jugador se está recuperando de una lesión de rodilla.

Mbappé es uno de los mejores futbolistas del mundo, una condición que le lleva a ser uno de los mejor pagados. Cuenta con un patrimonio superior a los 250 millones de euros y sus asuntos deportivos y económicos son gestionados por su madre, Fayza Lamari. Por su parte, Expósito es una de las actrices con más proyección de nuestro país. Desde que se diera a conocer en la serie Élite, su ascenso ha sido meteórico convirtiéndose en una auténtica estrella de las redes sociales con más de 24 millones de seguidores.

El futbolista del Real Madrid siempre ha sido muy discreto con su vida privada. Su primera relación sentimental fue con Alicia Aylies, Miss Francia en 2017. En España su nombre ha sido ligado al de María Aguilar, una explosiva joven que pasó por La isla de las tentaciones. Expósito ha mantenido varios noviazgos con actores. Alejandro Speitzer y Nico Furtado son dos claros ejemplos. En su día, su nombre fue relacionado con el exfutbolista del Real Madrid, Karim Benzema.