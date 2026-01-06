Novedades sobre el delicado estado de salud de Sara Carbonero tras ser intervenida de urgencia

La revista Semana adelantaba ayer que Sara Carbonero había ingresado de urgencia en un hospital de Lanzarote el pasado 2 de enero. La periodista ha empezado el año con un duro revés que le mantiene hospitalizada en compañía de su actual pareja, el empresario José Luis Cabrera. Carbonero disfrutaba de unos días de desconexión junto a su pareja y amigos cuando una indisposición repentina le llevó directamente a urgencias.

La mencionada revista ha revelado más detalles del delicado estado de salud de la comunicadora tras la prudencia inicial por parte de su entorno más cercano. Así, la comunicadora tuvo que ser intervenida de urgencia y continúa ingresada en la UCI, aunque su evolución es favorable.

El motivo de su inesperado ingreso fue una indisposición repentina. Carbonero empezó a sentir molestias y acudió al centro sanitario para someterse a pruebas bajo la atenta mirada de los facultativos. Dado su historial clínico, la periodista fue ingresada de urgencia y se descarta su traslado a otro hospital, por lo que permanecerá en Lanzarote.

Pese a la evolución favorable de su estado de salud, desde su entorno han pedido máxima cautela y respeto para evitar la propagación de rumores y especulaciones sobre un tema tan delicado. Por ello, no existe ningún plazo establecido para su recuperación y tocará seguir las indicaciones médicas. Carbonero está acompañada en todo momento por José Luis Cabrera, mientras que su exmarido, Iker Casillas, está muy pendiente del estado de salud de la madre de sus hijos.