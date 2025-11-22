Una Navidad con sabor andaluz en el corazón de Mijas
La Zambra Resort, uno de los recintos más exclusivos de la Costa del Sol, te invita a disfrutar de las fiestas navideñas con menús pensados para disfrutar en compañía de familiares y amigos
Un oasis de lujo para desconectar y recargar las pilas en Mijas
El alma de Andalucía en un hotel de cinco estrellas de Mijas
La Navidad es ese momento del año en el que las mesas se llenan de brindis y los reencuentros se disfrutan sin prisa. Fiel a este espíritu de celebración, La Zambra Resort se prepara para unas fiestas muy especiales, en las que la gastronomía, la música y la hospitalidad andaluza se unen para crear una experiencia única.
Bajo la dirección de su chef ejecutivo, el resort presenta sus menús de Nochebuena, Navidad y Fin de Año, junto con un programa de actividades y experiencias pensadas para disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Desde cenas íntimas hasta celebraciones en grupo, cada propuesta refleja el espíritu acogedor y elegante que caracteriza al hotel.
En línea con el encanto del antiguo Byblos y la calidez de su hospitalidad, La Zambra Resort invita a vivir la magia de la Navidad en un entorno donde el tiempo transcurre despacio y cada detalle está pensado para disfrutar. Los sabores del sur, los productos de temporada y la creatividad de su equipo culinario dan forma a una propuesta gastronómica con alma andaluza, pensada para compartir momentos especiales y brindar por lo que realmente importa.
La magia de la Navidad comienza en una velada íntima y elegante, donde la cocina de autor se viste de tradición y producto local. Un menú de cuatro pases que combina la esencia mediterránea con técnicas contemporáneas: del aperitivo al lingote de cordero con kumquat confitado, cada bocado se acompaña de un maridaje cuidadosamente seleccionado. La noche se completa con música en directo y una bebida de bienvenida, creando un ambiente cálido y festivo en el corazón de Mijas.
El espíritu navideño continúa al día siguiente con un brunch pensado para celebrar en familia. Estaciones gourmet, barra de ostras, ibéricos, quesos, showcooking de arroces y una irresistible selección de postres dan forma a una experiencia vibrante, animada por la esperada visita de Papá Noel, que sorprenderá a los más pequeños con detalles inolvidables.
Para despedir el año, La Zambra propone dos experiencias complementarias: una cena gastronómica en Palmito, con creaciones como el carpaccio de gamba roja o el solomillo de ternera rubia gallega, y para quienes deseen prolongar la celebración, la velada puede continuar con una after party en Sarao, la discoteca del resort.
Junto a las veladas individuales, La Zambra propone tres menús pensados para celebrar en grupo, disponibles en el restaurante Palmito o en los exclusivos salones privados del hotel.
Cada menú combina producto de temporada, tradición y creatividad, con elaboraciones que van desde un huevo a baja temperatura con espuma de patata trufada o un lingote de mi-cuit con toques de manzana y canela, hasta principales de pargo glaseado, cochinillo confitado o opciones veganas elaboradas con mimo y sabor. Además, los más pequeños también cuentan con menús diseñados especialmente para ellos, pensados para que disfruten de la celebración con propuestas adaptadas a sus gustos y edades.
El broche dulce llega con postres inspirados en la repostería tradicional, como el tronco de chocolate o la pannacotta de turrón y vainilla.
