Muere Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, en Madrid

El promotor inmobiliario Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, ha fallecido en Madrid a los 85 años, adelanta la revista ¡Hola!. Era hijo de Michel Junot, que fue político parisino y de Lydia Thykjær, heredera de un industrial danés. Había elegido en los últimos años la capital española para residir por su cercanía a su hija Isabelle, esposa de Álvaro Falcó, marqués de Cubas, conocida popularmente por su participación en MasteChef Celebrity y por ser la amiga inseparable de su 'prima' Tamara Falcó.

Junot, presentado en las revistas de los años 70 como "un play boy", se formó en Económicas y forjó su carrera en las finanzas e inversiones, destacando como fundador de Access International Advisors Group, una plataforma de fondos de inversión.

Se convirtió en una figura popular del corazón al casarse en 1978 con la princesa Carolina, hija mayor de Rainiero III y Grace Kelly, hermana del actual soberano Alberto. Tenían 17 años de diferencia y siempre se señaló como el motivo de su tempranero divorcio (que más bien fue por la diferencia de caracteres). Se casaron el 28 y 29 de junio de 1978 en Mónaco, en una boda civil y religiosa que concitó el interés de figuras del cine, amigos de Grace, como Frank Sinatra, Cary Grant y Ava Gardner, más que a las casas reales.

El matrimonio duró dos años, divorcio que estuvo precedido por rumores de infidelidad. Se divorciaron en octubre de 1980 y Roma concedió la nulidad en 1992. Carolina ya había sufrido la viudedad por Stefano Casiraghi, su segundo marido.

El empresario francés Phillippe Junot (d) junto a su entonces esposa, Nina Wendelboe (segunda por la derecha); con el tenista Manolo Santana y su mujer Otti, durante un acto en París en 1992

Junot se casó en segundas nupcias en 1987 con la modelo danesa Nina Wendelboe-Larsen y con quien tuvo tres hijos: Victoria, Alexis y la mencionada Isabelle. Esta relación concluyó en 1997 pero mantuvo un contacto afable con la madre de sus hijos. Volvió a las portadas de las revistas en momento como la boda de Isabelle, en 2022, donde coincidió con su consuegra Marta Chávarri, con la que estuvo relacionado durante un breve tiempo.

En 2005 fue padre por cuarta vez, con la modelo sueca Helen Wendel, con una hija llamada Chloe. Mantuvo un perfil más secundario a lo largo de las últimas décadas y tomó un papel familiar de abuelo y de figura más venerable.

Su hija Victoria anuncaiba que su vida se apagó este viernes. "Partió de este lado del mundo en paz, rodeado de su familia, después de una larga, hermosa y aventurera vida", donde destacó aquel matrimonio aristocrático cuando fue el yerno no deseada de Grace Kelly.