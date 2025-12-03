Miley Cyrus, su prometido, Maxx Morando, y sus anteriores relaciones serias

Miley Cyrus, con tantas vivencias a sus 33 años, ha dado un paso decisivo en su vida privada. La cantante, actriz y recordada siempre por su papel como Hannah Montana, ha confirmado su compromiso matrimonial con el músico Maxx Morando, su pareja desde hace cuatro años.

La noticia, que ha generado revuelo, se filtró durante la premiere de Avatar: Fire and Ash este lunes, donde Cyrus lució un anillo de compromiso que no pasó desapercibido. El evento, organizado en el Dolby Theatre de Los Ángeles, reunió a lo más granado de la industria del entretenimiento para el estreno de la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron. La estrella, vestida con un elegante atuendo negro que realzaba su figura estilizada, posó junto a Morando, de 27 años, muy acaramelada. La joya en cuestión, un diamante engastado en una banda de oro de 14 quilates, diseñada por la artesana de Beverly Hills Jacquie Aiche, brillaba en anular izquierdo, avivando especulaciones que fueron confirmadas después por fuentes cercanas a la pareja.

Cyrus y Morando, cuyo romance ha tenido un aura de discreción, se conocieron en 2021 a través de una cita a ciegas organizada por amigos comunes. La cantante, quien acababa de finalizar su divorcio de Liam Hemsworth en enero de 2020 tras un matrimonio de apenas trece meses, con muchas infidelidades por parte de él, describió el encuentro en una entrevista con British Vogue en 2023 como un "salto de fe".

Maxx Morando y su prometida, Miley Cyrus

"Pensé: lo peor que puede pasar es que me vaya'", pensó en aquel primer vistazo. Desde entonces, su relación ha evolucionado en un perfil bajo, priorizando la intimidad y sin generar titulares. La pareja se mudó a una casa en común en Malibú en febrero de 2024, en plena recuperación de la cantante de una afección en la gargante (edema de Reynke) que le impide hacer giras. Maxx, batería de la banda de rock alternativo Liily, representa un contrapunto ideal a la vida nómada de Cyrus. Los seis años de diferencia no son ningún problema, por supuesto.

En una aparición en el podcast Sorry We're Cyrus en junio de este año, la artista reflexionó sobre la edad "Mientras él siga mis pasos, todo irá bien. Cuando yo tenía su edad, justo ahí empecé a enderezar mi vida", ha reflexionado con cierta complicidad la artista. Morando no solo ha sido un apoyo emocional en estos años sino también un colaborador creativo: ha participado en sesiones de grabación conjuntas de Mileys y la banda Lily.

La historia pública de la pareja ha estado salpicada de momentos sutiles de cara al público. En enero de 2022 un video capturó a Morando bailando con Cyrus durante su especial de Año Nuevo en NBC. Hicieron su debut juntos en la alfombra roja en el desfile de Versace de marzo de 2023. El pasado año él estaba a su ado en su victoria en los Grammy por Flowers. En este año asistieron juntos a los Grammy y a los Oscar. Ha sido en noviembre cuando Morando le había propuesto contraer matrimonio. El compromiso llega en un momento de recuperación para Cyrus que ha recibido terapia por traumas infantiles por su temprana actividad artística como estrella.

Por ahora ella aceptado el compromiso y para la boda no hay prisa ni intención de hacer público ningún plan.

La trayectoria sentimental de Miley Cyrus

En plena popularidad como ídolo juvenil como chica Disney con Hannah Montana, entre 2006 y 2009 mantuvo su primera relación sentimental conocida, con otra estrella de la compañía, Nick Jonas, de los Jonas Brothers. El romance terminó con canciones como 7 Things y Before the Storm.

En 2008 salió brevemente con el modelo Justin Gaston, veinte años mayor que ella, relación que generó polémica. A continuación fue su relación con quien seria su marido. Entre 2009 y 2019 tuvo su relación con el actor Liam Hemsworth. Anunciaron su compromiso en 2012 y rompieron en 2013, con reconciliación en 2016 y una boda secreta en diciembre en 2018. En enero de 2020 llegó el divorcio y tras perder por los incendios la casa que tenían en Malibú.

En el intervalo de su ruptura y reconciliación con Hemsworth, Miley salió con Patrick Schwarzenegger y una relación con la modelo Stella Maxwell, en 2015.

Tras la separación definitiva con Hemsworth fue vista con la influencer Kaitlynn Carter y con el cantante australiano Cody Simpson en plena tormenta por el divorcio.

A finales de 2021 llegó un amor que parece haber enraizado en su corazón, el de Maxx Morando, con el que se ha comprometido, cuatro años después, hace apenas unas semanas.