Maxi Iglesias supera el examen de piloto de avión en una prestigiosa escuela de formación

Maxi Iglesias es uno de los actores más polifacéticos del panorama nacional. El intérprete que se dio a conocer en la serie juvenil Física o química no deja de sorprendernos. Si recientemente conocíamos su faceta como escritor, ahora se ha graduado como piloto de aviones en una prestigiosa escuela de formación aeronáutica.

El pasado 10 de diciembre el centro de formación aeronáutica European Flyers celebrara un multitudinario acto de graduación en el que se encontraba Maxi Iglesias, uno de los 200 nuevos pilotos que se disponía a recoger su titulación.

La afición por el pilotaje del actor se despertó a través de un trabajo de documentación que puso en marcha para el desarrollo de su primera novela, Horizonte artificial. La historia narra la vida de una empresaria textil de éxito que toma un vuelo a Bruselas para protegerse de una serie de irregularidades que amenazan su carrera. La trama transcurre principalmente en un avión, de ahí que el actor acudiera a clases para recabar ideas.

Las clases fueron enganchando al actor que continuó con su proceso formativo a través de clases teóricas, exámenes y más de 50 horas de vuelo de prácticas. Al principio tuvo la compañía de un instructor hasta que pudo pilotar en solitario. “Si volaba podría escribir sobre esa sensación e iba a ser mucho más completo. Me enfrenté a 50 horas de vuelo en la European Flyers, las primeras 20 horas fui con un instructor y después ya piloté solo”, reconocía en una entrevista.

Maxi Iglesias, que también tiene el título de patrón de barco, ha confesado que el mar y el cielo son dos de sus grandes pasiones. “Ahora mismo, tengo la tranquilidad de que, si esto no va bien, me voy a Dubái a llevar en avión o en barco a jeques árabes. Posiblemente facturaría mucho más, y encima estaría en el mar y en el cielo, que son mi pasión”, bromeaba por si no tenía futuro como escritor.

A sus 34 años, Maxi Iglesias triunfa allá por donde va. El actor ha demostrado que, además de su talento para la interpretación y su indudable atractivo físico, es alguien que consigue todo lo que se propone. ¿Cuál será su próximo reto?