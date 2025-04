Marta López actualiza el estado de salud de Kiko Matamoros, ingresado de urgencia

Kiko Matamoros ha tenido que ser ingresado de urgencia en un hospital de Madrid por un problema de salud. Ya el pasado martes no pudo estar en la presentación de La familia de la tele, el nuevo magacín de TVE que cuenta con varios rostros del desaparecido Sálvame. Kiko Matamoros, que formará parte del nuevo proyecto de la cadena pública, había concedido entrevistas e incluso llegó a posar en el photocall.

El televisivo, de 68 años, tuvo que abandonar el acto de presentación debido a sus problemas de salud y no por el partido del Real Madrid, tal y como se pensaba en un primer momento. Su mujer, Marta López Álamo, ha confirmado el ingreso hospitalario de su marido. La influencer ha explicado que Kiko ha sido intervenido quirúrgicamente y ya se encuentra descansando en la habitación del hospital.

Marta López ha actualizado el estado de salud de su marido tras la intervención quirúrgica. / INSTAGRAM

“Pues un par de días por aquí. Kiko está bien y ha salido todo bien. A la espera de recuperación que seguro que sale súper. Voy a casa que como no sabía cuándo iba a salir del quirófano, llevo todo el día hasta ahora con dos capuchinos. No quería no estar en la habitación cuando lo subiesen. Creo que va a caer una pizza”, ha contado.

Unas horas más tarde, la creadora de contenido compartía una imagen en la que se veía su mano entrelazada con la de Kiko. La fotografía iba acompañada de un mensaje de amor claro y conciso: “Te amo”. La modelo ha señalado que se trataba de una cirugía programada y que en las próximas horas ofrecerá más detalles de la intervención.

Las manos entrelazadas de Kiko Matamoros y Marta López Álamo en el hospital. / INSTAGRAM

En el programa Tentáculos han contado que Matamoros abandonaba la presentación de La familia de la tele visiblemente agotado. “Kiko permaneció de pie desde las 16:00 horas en la presentación de La familia de la tele y, al finalizar la alfombra roja, se retiró visiblemente agotado. Por ese motivo no estuvo presente”, han añadido sobre la operación del televisivo, que ya avanzó en el mes de diciembre que tenía que someterse a una intervención en el esófago.