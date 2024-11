María Monfort, así es la novia de Jorge Martín con raíces políticas en su familia

Jorge Martín se ha visto envuelto en una polémica innecesaria entre La Revuelta y El Hormiguero que no puede empañar su título de campeón del mundo de MotoGP. El piloto del equipo Prima Pramac Racing de Ducati se ha convertido en el segundo piloto de la historia que se proclama campeón del mundo con un equipo satélite, un hecho que otorga más merito si cabe a su victoria final. Finalmente, el deportista madrileño ha visitado el plató de El Hormiguero donde ha relatado cómo ha vivido la temporada más exitosa de su carrera en el mundo de las dos ruedas.

Su entrada en escena se ha producido mientras sonaba a todo volumen la canción We Are the Champions de Queen, una auténtica declaración de intenciones por parte de Pablo Motos y su equipo. “Buena canción, buena canción”, ha dicho el invitado. “Hombre, para recibirte, para recibirte Jorge, que últimamente estás muy solicitado”, ha comentado Pablo Motos. “Estoy más cotizado que el bitcoin”, ha dicho en clave de humor el piloto.

Si su carrera deportiva marcha viento en popa, no iba a ser menos la vida personal del piloto madrileño. Jorge Martín encara los retos deportivos bajo la tranquilidad que le otorga su estabilidad sentimental. El nuevo piloto de Aprilia mantiene una relación consolidada con María Monfort, una joven influencer con raíces políticas en su familia.

Jorge y María llevan saliendo juntos desde principios del año 2023. Ambos son uña y carne. La joven ibicenca acompaña al piloto en numerosas carreras del calendario de motociclismo. De hecho, la creadora de contenido no quiso perderse la última carrera de la temporada, arropando junto a toda la familia al nuevo campeón del mundo de MotoGP.

María es hija de Alejandro Monfort y Carmen Matutes, siendo nieta de Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores durante la primera legislatura de José María Aznar. El abuelo de María es el dueño de algunos de los hoteles más importantes de Ibiza como son el Hard Rock o Ushuaïa.

La novia de Martín estudia Administración y Dirección de Empresas, por lo que se postula para hacer carrera como directiva en algunas de las empresas de su familia. Además, se presenta en las redes sociales como creadora de contenido acumulando más de 100.000 seguidores, una cifra que aumentará en los próximos días por la inercia de la actualidad. En las redes sociales la mayoría de sus publicaciones se centran en la moda, una de sus grandes pasiones, los viajes y los momentos que comparte junto a su pareja donde demuestran que están hechos el uno para el otro.