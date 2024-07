Álvaro Muñoz Escassi contraataca a María José Suárez

María José Suárez anunció el final de su relación sentimental con Álvaro Muñoz Escassi hace apenas una semana. Un corto periodo de tiempo que el jinete no ha desaprovechado. El pasado fin de semana en una fiesta organizada por El Turronero, Escassi estuvo muy cerca de una de las invitadas VIP al evento: Hiba Abouk. La actriz, que hizo acto de presencia con un look totalmente renovado, y el jinete se fueron a desayunar juntos tras la celebración del evento.

Mientras tanto, la actitud de María José Suárez ha cambiado notablemente. La modelo sevillana suavizó el mensaje con el que comunicó la ruptura a través de las redes sociales. Ahora ha pasado del cariño al rencor en los micrófonos de Europa Press, dejando en el aire varios asuntos que enturbian lo que parecía una separación amistosa.

“Me encuentro en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos 10 días. No voy a salir corriendo y te voy a decir todo está bien, o sea, han pasado cosas. Hace una semana estaba de crucero con Álvaro. Después de haberle pedido un tiempo para pasarlo más con mi hijo, él decide venirse al crucero que yo tenía programado, en un intento de hacer más planes conmigo, con el niño, de arreglar las cosas. Y la verdad que bien, en el crucero hemos estado estupendamente”, ha comenzado diciendo.

“Lo único que nos han pagado es el viaje, porque bueno, era un intercambio, como con mil viajes, pero no nos han pagado nada, ni nosotros hemos hecho ningún papel. Ni era un montaje porque Álvaro se pagó su billete, o sea, porque ya el mío iba con el niño, y Álvaro se cogió su billete en un intento de arreglar las cosas y que estuviéramos bien con el niño y demás. A la vuelta del crucero yo me enteró de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock, y ahora me enteró también de lo de Hiba. Entonces, ha sido todo como, déjame que yo procese esto. Es una noticia desagradable que ya sí que no voy a entrar a comentar, no lo voy a hacer en ningún plató de televisión. Por supuesto que nos afectaba a los dos”, ha explicado.

La modelo ni confirma ni desmiente que se trata de una infidelidad, aunque todo apunta hacia ello como el motivo de la ruptura. “No voy a entrar en detalles, simplemente te digo cómo me siento, porque necesito, o sea, yo soy humana y necesito un proceso de sanar lo que me ha pasado, porque desde 10 días para acá han pasado demasiadas cosas. Entonces, en eso me encuentro”, ha añadido.

Por su parte, Escassi ha pasado página y estaría centrado en conocer a Hiba Abouk. En el programa TardeAR, Beatriz Archidona ha asegurado que ambos se están conociendo. “Me dice una persona cercana a los dos que se están conociendo. La finalidad y el objetivo no es un colegueo. Aunque, me insisten, que Hiba no tiene nada que ver con la separación de Escassi y Suárez”, ha señalado.

Leticia Requejo ha desvelado el contenido de un mensaje que le habría enviado el jinete. “Hiba es amiga mía. Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie”, ha declarado.

Por su parte, Paloma Barrientos, presente en la fiesta de El Turronero, ha comentado lo que vio con sus propios ojos durante el evento. “No vi besos, pero Escassi en un momento determinado le pasó un brazo por encima del hombro y también se llevó al hijo de Hiba a la zona de atracciones. Además, estaban en el mismo hotel y desayunaron juntos, no se escondían”, ha finalizado.