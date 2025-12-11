Lucas González pone a la venta uno de sus tesoros más preciados: su chalé en Conil

Lucas González ha puesto a la venta su espectacular chalé de Roche, en Conil de la Frontera (Cádiz).

Lucas González sigue acaparando titulares en la crónica social con sus movimientos económicos. Tras la compra de un Porsche Panamera, el cantante gaditano ha decidido poner en venta una de sus propiedades más exclusivas: un espectacular chalé situado en la urbanización de Roche, Conil de la Frontera (Cádiz).

Imagen exterior de la vivienda del cantante Lucas González. / EL IDEALISTA

La revista Lecturas asegura que el excomponente del dúo musical Andy y Lucas compró la vivienda en 2005 con una hipoteca de 240.000 euros que terminó de pagar el pasado mes de agosto, seguramente con parte de los ingresos obtenidos en su gira de despedida y que tantas polémicas han generado con su compañero Andy Morales.

Una de las estancias interiores de la vivienda. / EL IDEALISTA

Lucas ha puesto a la venta el inmueble por 1.250.000 euros en el portal inmobiliario El Idealista. La vivienda del artista gaditano se encuentra en una zona exclusiva de Conil de la Frontera. El chalé cuenta con dos plantas, tres habitaciones amplias, tres baños completos, piscina, jardín, trastero y plaza de garaje. Aunque la propiedad se encuentra en buen estado, la inmobiliaria que gestiona su venta menciona que con una pequeña reforma se podría aprovechar mejor los espacios de la vivienda, que carece de calefacción, uno de sus principales inconvenientes.

Uno de los salones del chalé ubicado en la urbanización de Roche. / EL IDEALISTA

La gran ventaja que presenta este inmueble es su ubicación. El chalé está situado a tan solo unos minutos andando de las calas de Roche, con unas vistas inmejorables y unas kilométricas playas que conectan Conil con Chiclana de la Frontera. Las vistas y el entorno convierten a la vivienda de Lucas en una auténtica joya que busca nuevo dueño.