La llamada de auxilio de Laura Gallego para salvar la copla

“La copla es el amor de mi vida”, ha asegurado Laura Gallego. La artista gaditana abandera su espectáculo, La última folclórica, el musical con el que reinventa la copla y cuyo estreno tendrá lugar el 5 de octubre en el Teatro Coliseum de Barcelona. Laura Gallego rinde homenaje al legado de grandes figuras como Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, pero también abre un camino para las nuevas generaciones, alentando a que alguien tome el relevo y mantenga viva la llama del género.

–¿Qué nos puede avanzar de su nuevo espectáculo La última folclórica? –La última folclórica es el espectáculo de mi vida. Ha surgido desde un estudio de búsqueda de gente que me tome el relevo en la copla. Y resulta que no encuentro a nadie más joven que yo que se dedique de forma íntegra a la copla. Es una reivindicación con la que pretendo que salga algo de cantera y me callen la boca (risas).

–¿Qué canciones van a formar parte de su musical? –Vamos a escuchar mucha copla para demostrarle al mundo que son canciones que pegan con todo. Vamos a mezclar coplas con tangos argentinos, música negra, jazz e incluso con la música electrónica.

–La gira comienza el próximo 5 de octubre en Barcelona. ¿Podremos verla antes en otros lugares de España? –Ahora mismo estamos inmersos en la gira de verano con la que voy a visitar muchos sitios bonitos. La gira acaba a finales del mes de septiembre en Arcos de la Frontera. Justo después enlazamos con La última folclórica que se estrena el 5 de octubre en el Teatro Coliseum de Barcelona. Después estaré con el espectáculo en Madrid, Jerez de la Frontera, Sevilla, Málaga, Las Palmas, Badajoz, La Línea de la Concepción…

–¿Qué queda de aquella joven Laura Gallego que ganaba la segunda edición de Se llama copla en 2008? –Todavía me sigue quedando un poco de inocencia, que es algo muy complicado. Conservo las ganas que eso es muy propio de mí y luego la gente, me sigue quedando la gente. He avanzado en seguridad, experiencia y aunque sigo siendo joven llevo muchos años en los escenarios y enamorada de la copla. Me siento con la fuerza suficiente para reivindicarla y abanderarla con La última folclórica.

–¿Qué significa para usted la copla? –Es el amor de mi vida. Con la copla he encontrado la forma de expresarme como a mi gusta. La copla lo es todo para mí.

–Cuando usted empezó a cantar copla, ¿quién era el espejo en el que se miraba? –Aunque la gente pueda pensar que es Rocío Jurado, mi folclórica de referencia siempre ha sido Lola Flores. Desde pequeñita me llamaba mucho la atención. Me podía llevar horas viéndola cantar, bailar, moverse o simplemente contemplando su presencia.

–¿Cuál es la canción que más le ha marcado en su vida? –La copla de mi vida es Mi niña Lola porque es la que me dio la victoria en Se llama copla y marcó el pistoletazo de salida de mi carrera. Como yo era tan pequeña, tenía tan solo 16 años, me costaba mucho adaptarme a las letras porque no había vivido desengaños amorosos. En ese momento empezó a florecer mi vena de actriz (risas).

–¿Tiene algún proyecto televisivo en mente? –Sigo en El show de Bertín donde llevo muchos años. Continuamos ahora en verano, el programa no da tregua. También voy a estar en un programa de verano que se llama La casa de Andalucía que presenta Manuel Lombo.