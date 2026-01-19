Lidia Torrent: de ‘First Dates’ a hacer carrera en las redes sociales y la moda

Lidia Torrent ha comenzado el nuevo año con energías renovadas y estrenando una portada de lujo para la revista Women’s Health. La que fuera presentadora y camarera de First Dates durante siete años, lleva ahora un tiempo enfocada en su carrera de influencer, una labor que compagina con el cuidado de su hija Elsa, nacida en 2022 fruto de la relación que mantiene con el exfutbolista y colaborador de El Chiringuito de Jugones, Jaime Astrain.

La hija de Elsa Anka, a la que después de su marcha de First Dates pudimos verla en Bake Off: Famosos al horno en RTVE, no suele hablar mucho acerca de su vida privada. Ella prefiere que las redes sociales hablen por sí solas, una plataforma donde comparte todo tipo de contenido, desde viajes, moda, publicidad o momentos familiares y con su pareja.

En la portada de enero de la revista Women’s Health ha cumplido uno de sus sueños. “Es algo que yo tenía en mi wishlist desde hace años y se ha materializado”, ha confirmado Lidia, una amante de la vida sana y la actividad deportiva.

Precisamente, en la entrevista, ha confesado que el cuidado de su físico no solo tiene que ver con el aspecto estético. “La clave que tengo yo para cuidar y mimar mi cuerpo es siempre asociarlo a mi salud. Parece un tópico, pero lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Creo que pensar en solo lo estético es algo volátil”, ha comentado.

Lidia Torrent ha conocido el mundo de la televisión desde pequeña gracias a su madre, la presentadora Elsa Anka. “Yo era muy pequeña cuando ella estaba en la televisión. Vivo a mi madre en televisión a través de la gente, de lo que me dice la gente que ha visto de ella, que la ha conocido a través de la pantalla. No la he visto en activo tanto, ¡pero es tan bonito como me habla la gente de mi madre!, ha explicado.

First Dates, el programa de citas a ciegas de Cuatro, fue un punto de inflexión en su carrera profesional. “Fue increíble, me cambió la vida por completo. Yo me vine a vivir a Madrid, tenía 21 años y me dieron esa oportunidad tan grande. Mi familia era el equipo, yo no tenía nadie aquí, ¡y me arroparon tan bien! Lo recuerdo con mucha ternura y mucho agradecimiento”, ha asegurado.