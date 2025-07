Lamine Yamal, así son sus padres, familia y amigos cercanos

Lamine Yamal ha cumplido 18 años y lo ha celebrado por todo lo alto. El futbolista del FC Barcelona y la selección española se encuentra en el ojo del huracán por la contratación de personas con enanismo para su fiesta de cumpleaños. Esta cuestión ha generado una oleada de críticas que han puesto en alerta al Ministerio de Derechos Sociales que ha pedido a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio investigar si en la celebración del cumpleaños se ha vulnerado la ley de discapacidad, la cual prohíbe tajantemente los espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad.

Otro asunto que ha colocado en el disparadero a la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal ha sido la contratación de chicas de compañía. Se trata de una práctica común en este tipo de eventos, aunque eso no quita que sea algo mal visto por la sociedad en general. La modelo Claudia Calvo ha desvelado que recibió una invitación por parte del entorno del futbolista. “Me ofrecieron ayudarles a encontrar a algunas chicas de imagen, del estilo que se suele pedir en las fiestas de futbolistas y tal. Eran unas siete chicas mayores de edad, entre 18 y 25 años. Nos exigían una serie de requisitos como no poder llevar el teléfono, no cámaras, no drogas, no saber la ubicación hasta el día que estuviésemos allí, subirnos a ciegas, por así decirlo, en un jet privado”, ha explicado.

El futbolista ha roto su silencio compartiendo un vídeo en Instagram de un minuto en el que resume la fiesta privada de su cumpleaños. “Solo un minuto, disfrútalo”, ha escrito junto al vídeo. En las imágenes aparecen varios de los invitados como Bad Gyal, Quevedo o Bizarrap. Otros invitados que disfrutaron del evento fueron Lola Índigo, la influencer Marta Díaz, el streamer TheGrefg, así como compañeros de equipo como Gavi, Balde, Raphinha o Lewandowski.

El joven futbolista lleva una carrera meteórica y plagada de éxitos en el fútbol español. Con 17 años ya era la máxima estrella del FC Barcelona y la selección española, con la que alcanzó la gloria ganado la Eurocopa el pasado verano. Esta temporada ha ganado la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa con el FC Barcelona, confirmando su papel de jugador franquicia del conjunto culé. Ese éxito deportivo contrasta con un mal asesoramiento por parte de su familia, que ha pasado de vivir en condiciones muy humildes a saborear las mieles del éxito y llevar un ritmo de vida millonario, algo que no ha sabido digerir su padre.

Lamine Yamal nació en Esplugues de Llobregat (Barcelona) el 13 de julio de 2007. El futbolista cuenta con la nacionalidad española, pero sus raíces familiares proceden de Marruecos y Guinea Ecuatorial. Su padre, Mounir Nasraoui, es de nacionalidad marroquí, mientras que su madre, Sheila Ebana, es natural de Guinea Ecuatorial. La familia se completa con Keyne, el hermano pequeño de Lamine, con el que mantiene una estrecha relación. Lamine está muy unido a su abuela Fátima, que aparece en una de las fotografías de la fiesta familiar con motivo de su mayoría de edad. En el centro de la polémica ha estado muchas veces Mounir, cuyos comportamientos en público no concuerdan con la categoría futbolística de su hijo. Unos aspectos que debe limar por el bien de su hijo y su familia.

En el ámbito sentimental el futbolista del FC Barcelona fue relacionado con Alex Padilla tras ganar la Eurocopa y recientemente con la influencer gallega Fati Vázquez, con la que ha compartido un viaje junto a unas amistades en común. No obstante, Lamine Yamal es un joven que disfruta de su soltería y que parece que no tiene intención de tener una relación seria en estos momentos.