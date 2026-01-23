Kiko Rivera e Irene Rosales, vidas paralelas desde la separación

Kiko Rivera está en una nube, pero Irene Rosales también. El hijo de Isabel Pantoja ha cruzado el charco en su primera escapada romántica con su nueva novia, Lola García. Junto a la bailarina disfruta de unos días de descanso en Nueva York, confirmando que atraviesa un dulce momento a nivel personal, tal y como demuestra en las redes sociales. Desde que se hiciera pública su relación, el dj ha gritado a los cuatro vientos el amor que siente hacia Lola García.

“Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico”, escribía el día en el que anunciaba su noviazgo con la bailarina.

La feliz pareja ha elegido Nueva York para realizar su primera escapada juntos. El dj ha compartido un carrusel de imágenes en el que muestra algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad de los rascacielos. “Estoy en la mejor ciudad del mundo, sí. Pero lo mejor de todo es con quién la estoy viviendo. Caminar, perderse, reírse por cualquier tontería. Eso es lo que hace que este viaje sea especial de verdad. No es el sitio, es la persona. Y cuando estás con la correcta, cualquier ciudad se convierte en la mejor”, ha posteado.

El viaje de Kiko Rivera y Lola García ha coincidido en el tiempo con el de su expareja Irene Rosales y su nueva ilusión, Guillermo. La historia de amor de la influencer y el empresario sevillano va unos pasos por delante de la de Kiko Rivera. Su exmujer y Guillermo han optado por París, la ciudad del amor, para desconectar durante unos días junto a las hijas de la modelo, Ana y Carlota.

Irene Rosales y Guillermo han elegido París para visitar Disneyland junto a las hijas de la modelo. / INSTAGRAM

Irene y Guillermo han visitado Disneyland París, donde Guillermo ha tenido que lidiar con las enormes colas de las atracciones. “Andaluces en París. Hoy hace un poquito más de calor, pero está el día regular. Nos hemos montado en 365 atracciones con una media de espera en cada cola de dos horas y la atracción dura un minuto o 30 segundos como mucho, pero aquí estamos disfrutando de este parque de atracciones tan bonito”, ha relatado el empresario.