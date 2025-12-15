Kiko Hernández y Fran Antón, agredidos por su huelga de hambre en Melilla

Kiko Hernández y Fran Antón han sido agresidos mientras estaban en plena huelga de hambre por el cierre de su local de copas.

Kiko Hernández y Fran Antón han tenido que abandonar la huelga de hambre que habían puesto en marcha a las puertas de su local de ocio nocturno en Melilla. La pareja ha tomado la decisión tres días después de iniciar su protesta debido a una brutal agresión que han sufrido por parte de unos individuos vinculados a un partido político.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado 13 de diciembre cuando Kiko y su marido, Fran Antón, estaban encadenados en la puerta de su local como medida de protesta tras un cierre que consideran injusto y desproporcionado.

El colaborador de televisión ha denunciado los hechos a través de las redes sociales. “Así terminan las huelgas de hambre aquí, en Melila. Te dan una paliza y te mandan al hospital. Así no molestas”, escribía en una story de Instagram.

El mensaje de Kiko también incluye el parte de lesiones tras su paso por el hospital. “Varón de 49 años que acude por dolor en MID y flanco derecho secundarios debido a una agresión física con las manos y piernas (puñetazos y patadas) por un desconocido en la vía pública (refiere que la Guardia Civil ya ha recogido los hechos). Refiere además traumatismo craneoencefálico leve tras contusión al ser empujado hacia la misma pared por el mismo agresor”, explicaba sobre las lesiones sufridas.

Kiko ha confirmado que los agresores ya han sido detenidos por la Guardia Civil. El televisivo considera que han sido enviados por un partido político que estaría detrás de la campaña de acoso hacia su bar de copas. Kiko y su pareja, ante la crispación que están viviendo en Melilla, han decidido cambiar de aires y abrir un nuevo local en la capital de España. “El nuevo Cielo Madrid será increíble”, añadía.

El que fuera colaborador de Sálvame ya sufrió un contratiempo de salud después de acumular dos días sin beber ni comer. Por ello, Kiko tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital de Melilla. Fran Antón lo confirmaba en el programa No somos nadie.

“Kiko está en el hospital. Ha venido mi amiga, que es enfermera, porque quería que me tomara la tensión. Ella os puede explicar mejor su situación”, comentaba el empresario antes de dar paso a la enfermera. “Pienso que lo que tiene es una deshidratación, porque aquí no están ni comiendo ni bebiendo nada. Además, se ha hecho daño al caerse, y van a hacerle una placa para saber si hay alguna lesión”, explicaba la sanitaria.