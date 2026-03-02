Juanpi y Sandra, una lección de madurez tras el bochorno de ‘La isla de las tentaciones’

La semifinal de GH Dúo ha confirmado el notable cambio de tendencia que ha experimentado la relación que mantenían Juanpi Vega y Sandra Barrios tras su concurso en La isla de las tentaciones. Los gaditanos, que acudieron como pareja a La isla de las tentaciones y acabaron cada uno por su lado y como enemigos acérrimos, han sabido limar sus asperezas en el reality de convivencia de Mediaset. Un cambio de actitud complicado a tenor del bagaje con el que ambos entraban en la nueva casa de Tres Cantos.

Sandra, tras quedarse a las puertas de la semifinal de GH Dúo, no tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros. Un trámite que ha llevado a cabo en la semifinal del reality con una conexión desde el plató hasta la casa de Tres Cantos. Uno a uno, la algecireña se ha despedido de sus compañeros, dejando varios momentos emotivos, como los vividos con Anita Williams y con su expareja, Juanpi.

Con Anita no ha podido reprimir las lágrimas. “No he conocido una mujer más fuerte que tú en mi vida. Gracias por ser una amiga dentro y por estar a mi lado”, ha expresado. “Eres la mejor, me da mucha rabia que no puedas vivir esto con nosotros, estoy deseando verte”, ha contestado la exnovia de Montoya.

Por último, tocaba despedirse de Juanpi, con el que llegó a tirarse los trastos a la cabeza en la última edición de La isla de las tentaciones. La algecireña le ha dedicado un emotivo mensaje a su expareja. “Gracias por apoyarme en la casa, te deseo lo mejor. Quiérete a ti mismo y no pienses en nadie más que en ti”, le ha dicho. “Estoy encantado de haber vivido esta experiencia contigo, nos ha ayudado a arreglar lo nuestro porque creo que fuera no hubiéramos llegado a nada, me hubiera gustado que estuvieras aquí hasta el final, pero siéntete orgullosa”, le ha replicado el joven natural de Los Barrios.

Ion Aramendi, el presentador del programa, se ha mostrado orgulloso del cambio de actitud que han protagonizado Sandra y Juanpi en GH Dúo. “Qué bonito todo, después de las que hemos pasado, que os digáis cosas tan bonitas merece la pena”, ha concluido en una noche que acabaría con sabor amargo para Juanpi tras quedarse a las puertas de la final.