¿Dónde está Juan Ortega un año después del plantón en la prevista boda en Jerez con Carmen Otte?

Ha pasado exactamente un año de la noticia en la que el diestro sevillano Juan Ortega apareció en medios de todo el mundo por un motivo personal y no por su labor en la plaza. El mastro trianero decidía no presentarse en la iglesia de Santiago de Jerez cuando había medio millar de invitados aguardando a la boda con su entonces pareja, la doctora Carmen Otte. Ortega tomaba la decisión horas depsués de haber celebrado la fiesta familiar de despedida en la noche del viernes y le comunicaba a la novia que no se presentaría en el altar. Adujo motivos de conciencia y no se supo oficialmente más allá de esta justificación pronunciada por el torero semanas después, disculpándose con la médica jerezana de la que sólo ha tenido buenas palabras.

El torero estaba hace un año en el primer plano de la actualidad, más allá de su faceta en los ruedos, algo de lo que siempre ha huido. La inesperada ruptura, en diciembre del pasado año, apenas un par de horas antes de su boda matinal el sábado 2 de diciembre, sorprendió a todos. Ortega asumió la responsabilidad ya que, aunque fuera tan a última hora, no se veía capaz de dar un paso para toda la vida. Ambas partes descartaron que en la aparatosa ruptura hubiera terceras personas. Los medios del corazón señalaron con insistencia al padre de la novia, lo que llegó a rechazar el propio novio. Ortega mantuvo palabras de respeto hacia quien fuera su prometida.

La doctora jerezana Carmen Otte

El revuelo estuvo presente en los titulares en torno a lo sucedido durante semanas, con escapada de Carmen Otte junto a sus amigas, esquivando salir a la palestra, y el torero, que se comprometió a pagar todos los gastos ocasiones, como la fiesta nupcial no celebrada, se retiró a una finca de Guadalajara. Reapareció en enero de este año, en una entrevista con Carlos Herrera, después de entrenarse a fondo para centrarse en sus compromisos profesionales.

El pasado octubre Juan Ortega fue captado por los fotógrafos con una joven sevillana una publicista de ascendencia familiar taurina, Isabel Lozano, hija del también diestro Fernando Lozano, y que se conocían desde años atrás por este motivo. Una familia vinculada con la tauromaquia, un motivo añadido de unión entre ambos. La revista Semana presentaba las fotos como un posible nuevo amor del diestro, diez meses después del disgusto en Jerez.

Pero en el aniversario por el que el plantón volverá a ser noticia del recuerdo, al menos, el torero sevillano no está en España. Ha proseguido con la temporada, para culminar el año, en México. Este domingo intervenía en la Monumental de México, el principal coso en América, interviniendocon los mexicanos Diego Silveti y Juan Pablo Sánchez, con ejemplares de Montecristo y Pozo Hondo.

Juan Ortega tiene 34 años. Nació el 8 de octubre de 1990, comenzó su formación en la tauromaquia en la Escuela Taurina de Córdoba y debutó como becerrista en 2006, en Camas. Se graduó en como ingeniero agrónomo en Córdoba y con picadores en la plaza cordobesa en 2011. Su alternativa fue el 27 de septiembre de 2014 en Pozoblanco ante Enrique Ponce como padrino y José María Manzanares como testigo.