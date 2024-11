José María Vidal: "Nuestro objetivo es que una persona cuando se compre un pantalón vaquero no sufra"

Cool Fat Guy, la marca española especializada en moda masculina de tallas grandes, acaba de lanzar su nuevo producto, el innovador Low V Fit, un exclusivo diseño de pantalón vaquero, que tras cuatro años de investigación, promete revolucionar el mercado de la moda de los hombres plus size.

–¿Desde cuándo lleva trabajando en el sector de la moda y el diseño? –Desde que tenía aproximadamente 16 años. Empecé como estilista y poco a poco fui evolucionando. Soy una persona con mucha capacidad de aprendizaje y adaptación. En las empresas en las que he estado he ido desde los puestos más bajos hasta llegar a ser director creativo y en los últimos años de emprendedor con mi propia marca, Cool Fat Guy.

–Lo suyo con la industria de la moda ha sido una historia de superación con final feliz… –Sí. Cuando me fui a vivir a Londres empecé mi carrera como modelo. En aquella época pasé por una serie de problemas personales relacionados con la industria de la moda. Las expectativas que se tenía de los modelos y el estilo de vida que imponía la industria me afectaron mucho. Fue una época bastante oscura, con problemas graves de salud, que me obligaron a parar para analizar el recorrido que estaba llevando. En ese momento no estaba identificado con la industria y centré mis esfuerzos en cambiar el paradigma que se había establecido en la moda.

El modelo Low V Fit, la nueva apuesta denim de Cool Fat Guy. / COOL FAT GUY

–¿Cómo arranca su aventura al frente de Cool Fat Guy? –Cool Fat Guy es un proyecto que nace en el 2020 a raíz de una situación personal. Antes tuve una empresa inicial que con la llegada de la pandemia quebró. En aquella época tuve un problema de salud que me hizo engordar muchísimo. Cuando engordé me di cuenta de que no me identificaba con mi forma de ser. El proyecto inició de una forma muy casual. Abrí un perfil en TikTok para dar consejos a los chicos de talla grande que no sabían cómo vestir. Empezó a funcionar bastante bien, junto con mi canal de YouTube, donde también comencé a customizar mi ropa. Mis propios seguidores me pedían la ropa. Empecé haciendo una colección cápsula que se vendió enseguida. Poco a poco fue evolucionando el proyecto hasta el día de hoy.

–El vaquero Low V Fit se presenta como la solución definitiva para los hombres de talla grande… –Los chicos de talla grande tienen muchos problemas para encontrar un pantalón vaquero con el que se sientan cómodos. Por norma general, los pantalones de tallas grandes son altos, que son los que se llevan por arriba de la barriga. Pero hay otra vertiente de chicos que no quieren vestir así y prefiere llevarlo puesto por debajo de la barriga. Tras mucho investigar, queríamos inventar algo para solventar los problemas que se encuentran los chicos de tallas grandes a la hora de elegir un pantalón vaquero. El modelo Low V Fit tiene el tiro frontal más bajo para que se acople por debajo de la barriga y no genere un exceso de tejido, el tiro trasero lo tiene alto para que cubra lo máximo posible y cuenta con un refuerzo interior en la entrepierna de doble tejido.

–¿Cuánto tiempo le ha llevado la creación del modelo Low V Fit? –Ha conllevado un trabajo de cuatro años de investigación. Es muy complejo trazar una media de todos los cuerpos, cuando vamos a tallas grandes esas diferencias se pueden acentuar aún más. Ha sido un proceso muy largo y arduo porque hemos tenido que medir más de 500 cuerpos para dar con el patrón ideal.

Uno de los detalles del nuevo modelo de pantalón vaquero para hombres de talla grande de Cool Fat Guy. / COOL FAT GUY

–¿Qué tiene el vaquero Low V Fit que lo diferencia del resto de pantalones vaqueros? –Aparte del patrón que se adapta al cuerpo de los chicos de talla grande y su mayor durabilidad, tiene una calidad mucho más superior a la que estamos acostumbrado como consumidores. Las grandes marcas en los últimos diez años para incrementar los márgenes de beneficios han bajado la calidad de los materiales. Nosotros hemos vuelto a los inicios de los clásicos denim.

–Aparte del objetivo económico que se busca cuando se lanza un producto al mercado. ¿Qué otro objetivo persigue con el diseño de un pantalón vaquero para hombres de talla grande? –Mi objetivo personal siempre ha sido el mismo que es mejorar la calidad de vida de los chicos de talla grande. Que se puedan sentir cómodos independientemente del cuerpo que tengan. Al final, el objetivo económico siempre va a estar ahí porque hablamos de una empresa, pero este proyecto nació con la pretensión de ayudar a las personas que quieran sentirse bien con su cuerpo y utilizamos la moda como hilo conductor. Nuestro objetivo es que una persona cuando se compre un pantalón vaquero no sufra.