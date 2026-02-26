Jordan James, el hombre que quería ser Kim Kardashian, fallece en extrañas circunstancias
Jordan James Parke, famoso por su aparición en el programa Chapuzas estéticas, ha fallecido de manera repentina a los 34 años. Su cuerpo sin vida ha sido hallado en la plaza Lincoln de Londres. La BBC ha informado de la detención de dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 52, como los sospechosos del homicidio.
El fallecido se autoproclamó el rey de los labios británico y su intención era parecerse a Kim Kardashian. Por ello, Jordan James Parke se hizo popular debido a su participación en el programa Botched, o lo que es lo mismo, Chapuzas estéticas. En 2014 se gastó la friolera de 150.000 dólares para lograr un parecido físico con Kim Kardashian, a la que consideraba como “la mujer más hermosa del mundo”.
La policía está investigando las posibles causas de su fallecimiento. Las primeras pesquisas apuntan a que podría deberse a una intervención estética. Un portavoz de la policía ha declarado que “están revisando información que sugiere que la víctima pudo haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético antes de su muerte”.
A la espera de los resultados de la autopsia, los detenidos han sido liberados bajo fianza y permanecerán vigilados hasta que se vayan esclareciendo los hechos.
