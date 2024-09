Jesulín de Ubrique sufre un infarto y está ingresado en Málaga

El popular diestro Jesulín de Ubrique se encuentra hospitalizado en Málaga después de sufrir un microinfarto. El suceso tuvo lugar alrededor de las siete de la mañana de este domingo, cuando estaba en la localidad de Rincón de la Victoria. La pronta intervención médica facilitó su inmediato traslado al hospital, donde se le están realizando pruebas y recibiendo el tratamiento necesario.

El microinfarto, que ha causado alarma entre sus seguidores y seres queridos, es un problema cardíaco que, aunque no tan severo como un infarto masivo, demanda cuidado médico inmediato. Los síntomas de un microinfarto pueden ser dolor torácico, palpitaciones, vértigo o desmayos, lo que subraya la importancia de una respuesta rápida para prevenir mayores complicaciones.

No es la primera vez .Jesulín ya ha enfrentado antes problemas cardíacos. En 2017, experimentó una situación difícil mientras toreaba en la plaza de Lanzahíta, Ávila. En medio de la corrida, se sintió mal y, pese a tratar de proseguir, tuvo que cesar su actuación y ser llevado al hospital. Se le diagnosticó entonces una arritmia, un desorden del ritmo cardíaco que provoca latidos acelerados o irregulares.

En esa ocasión, Jesulín relató cómo trató de continuar, pero su cuerpo no lo permitió: “Me sentí como si me hubieran apagado, como si me desconectaran”. Estos problemas del corazón pueden estar vinculados a múltiples factores, incluyendo el estrés, un detonante habitual de arritmias y otros problemas cardíacos.

El reciente microinfarto ha conmovido profundamente, dado que Jesulín continúa siendo un personaje muy amado en España. Su familia y admiradores confían en que, como en 2017, logre una recuperación total y pueda volver a su rutina habitual. De momento, permanece bajo observación hospitalaria, con los médicos atentos a su progreso.