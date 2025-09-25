Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, espectadores de lujo en partido de Pablo Urdangarin

Pablo Urdangarin sigue adelante con su prometedora carrera deportiva en el balonmano, deporte en el que ha seguido los pasos de su padre. Precisamente ese es uno de los principales vínculos que mantiene con Iñaki Urdangarin, que cada vez que puede acude a ver los partidos del Fraikin Granollers, el equipo en el que milita su hijo Pablo desde hace dos temporadas.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia han asistido al partido que han disputado el Abanca Ademar de León con el Fraikin Granollers, con victoria del equipo visitante con cinco goles del hijo de la infanta Cristina. Según ha informado León Noticias, Iñaki y Ainhoa han permanecido muy atentos al encuentro en un escenario, el Palacio de los Deportes de León, donde ya estuvieron el año pasado para seguir las evoluciones de Pablo.

Iñaki Urdangarin intercambia impresiones con su hijo Pablo después del partido. / EFE

Este hecho confirma la buena sintonía que existe entre Pablo y la novia de su padre, repitiéndose la misma estampa de la pasada temporada. Y es que la primera vez que coincidieron juntos en público fue en el partido que jugó el Fraikin Granollers en la misma ciudad en diciembre del año pasado. De nuevo, Iñaki y Ainhoa han dejado atrás casi 300 kilómetros, los que separan Vitoria de León, para apoyar la carrera deportiva de Pablo, cuyo referente en la pista siempre ha sido su padre.

Pablo ha sido el primero de los hijos de Iñaki Urdangarin que ha conocido a su nueva pareja, con la que lleva casi cuatro años compartiendo su vida tras su ruptura con la infanta Cristina. Una separación abrupta que se hizo pública a través de la portada de la revista Lecturas, en la que se desvelaba la nueva relación sentimental del exjugador de balonmano. Por ello, ha tenido que pasar un tiempo para que se vieran los primeros contactos en público de los hijos de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia.

Lo cierto es que Pablo ha servido de hilo conector con el resto de sus hermanos. El joven ha resultado ser una pieza clave en el engranaje familiar, ayudando a rebajar el clima de tensión y posibilitando que su progenitor siga adelante con su vida sentimental tras la ruptura con su madre, la infanta Cristina.