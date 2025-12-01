La Húngara: "Cuando voy a un karaoke me gusta cantar 'Esta Cobardía' de Chiquetete"

Sonia Priego, más conocida como La Húngara, en una de las galas organizadas por Radiolé.

Sonia Priego, más conocida en el panorama musical como La Húngara, nació en Écija (Sevilla) en 1980. En sus más de dos décadas de carrera musical acumula más de 2,5 millones de escuchas mensuales gracias a temas como La trampa, La niña bonita o Tú me dejaste de querer, su colaboración con C Tangana que alcanzó en 2020 el número 1 de Los40. Hace poco, se ha estrenado su documental Toma que toma, una producción de Mediset Infinity en la que se repasa su vida personal y profesional.

–¿De dónde le viene el apodo de La Húngara?

–Esa es la pregunta del millón (risas). En mi casa nadie bailaba ni cantaba de manera profesional, tampoco nadie tan pesada como yo (risas). Yo tenía una vecina que tenía mellizos. Me ponía a bailar y a cantar en la habitación de mi madre que daba justo pared con pared con el cuarto donde dormían los mellizos. La vecina le decía a mi madre que me quitara los tacones cuando estaban durmiendo sus hijos para que no se despertaran. Ella le decía a mi madre: ‘¿de dónde has sacado esta niña?’. Y mi madre le dijo que no era suya, que una húngara muy flamenca me parió y me dejó debajo de un puente. Cuando fui a grabar mi primera maqueta había que buscarme un nombre artístico y a mi prima se le ocurrió la brillante idea de llamarme La Húngara.

–Son ya más de dos décadas en los escenarios, ¿qué balance realiza de todo lo que ha conseguido en la música?

–Si a mí me llegan a decir hace veintitantos años que yo iba a formar tanto no me lo hubiese creído. Gracias a Dios tengo gente que me quiere, me sigue, escucha mi música y me apoya. He conocido a mucha gente buena desde que comencé en la música. Ha sido un recorrido con mucho trabajo, pero al final vivo de lo que me gusta.

–Si tuviera que elegir alguna canción de su amplio repertorio. ¿Con cuál se quedaría?

–Me quedo con la canción de mi documental, Esta es mi vida. En ella le hago un homenaje a toda la gente que me quiere, a mi familia, a los que se fueron y como dice la canción me hicieron más fuerte… Es la canción más significativa que va a tener La Húngara en toda su carrera.

–Usted es una artista polifacética que ha tocado el flamenco, la rumba, el pop… ¿En qué género musical se siente más cómoda?

–No me encasillo en ninguno. Si me pones una copla te canto por Isabel Pantoja y me vuelvo loca. Escucho música de Aurora Vargas, Camarón de la Isla, Pimpinela, Parrita, Alejandro Sanz. Cuando voy a un karaoke me gusta cantar Esta cobardía de Chiquetete o alguna canción de Rocío Jurado.

–¿Cómo surgió el proyecto de su documental en Mediaset?

–Surgió en una tarde aburrida en mi casa hablando con una amiga sobre la posibilidad de abrir un poco mi día a día a la gente. Yo quería poner en marcha un canal para enseñar cosas de mi vida, pero mi amiga me dio una idea mejor. Ella me dijo: ‘Tú lo que necesitas es que la gente te conozca y que sepan todo lo que has pasado para llegar a cumplir tu sueño’. El proyecto se presentó y gracias a Mediaset Infinity ha visto la luz con una magnífica acogida.

–¿Cómo es La Húngara en el ámbito familiar?

–Soy una persona normal y corriente que tiene sus niños, sus nietos… Tengo una vida normal, pero luego me visto de gala, me subo al escenario y brindo a mi público todo mi arte.