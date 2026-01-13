La hermana de doña Sofía, Irene de Grecia, en estado crítico

Irene de Grecia en 2024 cuando la reina Sofía estuvo ingresada por primera vez en un hospital madrileño desde que diera a luz a don Felipe en 1968

La princesa Irene de Grecia, de 83 años, hermana menor de la reina Sofía, se encuentra en un estado de salud muy delicado y crítico, con un declive progresivo día a día que hace que "su vida se vaya apagando poco a poco", según revela en exclusiva la revista ¡HOLA!. Irene, que padece deterioro cognitivo desde hace años y problemas de movilidad, reside en el Palacio de la Zarzuela junto a su hermana desde 198.

Su última aparición pública fue en febrero de 2025 en la boda de su sobrino Nicolás de Grecia. Ante esta situación, la reina Sofía ha cancelado su agenda oficial esta semana, aplazando dos actos en Canarias (Premio Gorila 2024 y doctorado Honoris Causa), para no separarse de ella. Este trance se une al reciente fallecimiento de una buena amiga de doña Sofía, la princesa Tatiana Radziwill, y al aniversario del óbito de su hermano Constantino, sumiendo a la emérita en un momento de profunda preocupación familiar.

La princesa Irene ha sido un apoyo constante para la madre de Felipe VI, especialmente tras la marcha de Juan Carlos I a Abu Dabi. Las hermanas comparten confidencias y gustos comunes. Para el monarca su tía ha sido el familiar más cercano además de sus padres y hermanas.

La hermana de doña Sofía llevaba ya varios años postrada en silla de ruedas y durante el pasado verano doña Sofía retrasó su llegada a Palma por las pruebas médicas a su hermana

El empeoramiento es evidente y se encuentra en estado crítico. La Casa Real guarda reserva y discreción por estos duros momentos que vive la familia. Se pone de relieve la estrecha relación entre las hermanas, un vínculo inquebrantable desde las duras vivencias infantiles con la Segunda Guerra Mundial y el exilio de la familia real, en conflictos bélicos que se extendieron tras la gran contienda hasta alcanzar un período de estabilización. La vocación de doña Sofía por la enfermería quedó patente cuando era joven y siempre a su lado, su hermana.