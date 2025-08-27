Así se han tomado Kiko Rivera e Irene Rosales su ruptura sentimental

La revista Semana ha adelantado la ruptura sentimental de Kiko Rivera e Irene Rosales, una noticia inesperada después de nueve años de matrimonio, dos hijas en común y 11 años de noviazgo. La pareja, que proyectaba una imagen de solidez hacia el exterior, ha sorprendido con una separación que marca un antes y un después para Kiko, que aparentemente representa el eslabón débil del matrimonio.

El hijo de Isabel Pantoja ha compartido una profunda reflexión en las redes sociales para aclarar su postura ante una noticia que ha revolucionado la crónica rosa. “Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida”, ha comenzado diciendo.

El dj ha reconocido que se trata de una decisión difícil y consensuada por las dos partes. “Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos”, ha aclarado.

Kiko tiene claro que ahora la prioridad son sus hijas, un vínculo que la unirá para siempre con Irene Rosales. “No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas. Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación”, ha explicado.

El artista encara el futuro con incertidumbre y en paz, una situación que ha destacado en varias ocasiones durante su discurso. “Hoy no empieza un final, empieza una transformación. La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades, y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto”, ha zanjado.

Por su parte, Irene Rosales no se ha pronunciado sobre la ruptura en las redes sociales ni ha realizado ninguna declaración. La modelo, que siempre ha destacado por su discreción, emprende una nueva vida sin Kiko. Lo cierto es que este verano Kiko e Irene apenas han hecho vida en pareja. A la modelo la hemos visto con sus amigas de viaje y de concierto, así como disfrutando de la compañía de sus hijas. La última publicación en la que aparece junto a Kiko en las redes sociales data del pasado mes de abril.