Gloria Camila, más vulnerable que nunca, al hablar de su sobrina María

Las declaraciones de Tamara, la hermana de Michu, en el programa TardeAR no dejaban en buen lugar a Gloria Camila, a la que acusaba de no preocuparse por su sobrina. Unos días después, la colaboradora de Fiesta reaparecía en el programa de Telecinco para hacer frente a las duras palabras de Tamara, que evidenciaban un notable distanciamiento entre la familia de Michu y el clan Ortega-Mohedano.

Gloria Camila se ha sentado con Emma García para contar cómo ha vivido la muerte de Michu, la madre de su sobrina. La influencer ha reconocido que el fallecimiento repentino de Michu ha dejado en estado de shock a su familia. Uno de sus primos que reside en Arcos de la Frontera le comunicaba la fatal noticia. “Cuando se confirma fue un palo horrible. Michu y yo estábamos bien. A pesar de los roces, nos hemos terminado entendiendo, cediendo por el bien de la niña. He terminado queriéndola”, ha comentado.

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se ha roto al recordar a Michu y la situación que tendrá que afrontar su sobrina tras la muerte de su madre. “Me da pena por ella. Tenía una vitalidad y una energía increíble”, ha manifestado. La joven, con lágrimas en sus ojos, ha asegurado que solo piensa en el bienestar de la pequeña de ocho años. “Me da pena por ella. Yo he vivido eso. Vivir sin madre es doloroso, es traumático, no quiero que pase por lo mismo que yo. Vamos a estar todos juntos. Lo único que nos importa es estar para todo para la niña”, ha contado.

La creadora de contenido se ha deshecho en elogios hacia la pequeña. “Ella tiene que vivir la infancia y que sufra lo menos posible. Es muy inteligente, diva, con mucha energía. Le encanta el baile. Michu se desvivía, me gustaría que siguiera todo en la misma línea”, ha señalado.

La prudencia ha primado cuando se le ha preguntado por el futuro de su sobrina. “Voy a estar para todo lo que necesite. No sé qué pasará, pero si el día de mañana estuviese con nosotros me moriría de alegría”, ha recalcado.

A la televisiva no le han sentado nada bien las declaraciones de Tamara, la hermana de Michu, en Tarde AR unas horas después del entierro. “Considero que no era el momento. Pensar a qué programa vas a ir mientras estás enterrando a tu hermana es lamentable. No voy a empezar una guerra. Voy a estar en lo que necesiten. Hagamos lo que hagamos siempre nos van a criticar. Estuvimos en nuestro lugar, respetando el duelo de cada uno. Con la pena de mi hermano, que lo estaba sufriendo. No voy a entrar por respeto a María, prefiero mantenerme al margen. En mi sitio, por el bien de la niña”, ha apostillado.

Gloria Camila también se ha referido al estado anímico de José Fernando tras la pérdida de Michu. “Mi hermano está afectado, mal. Tiene ganas de ser padre al 100%, quiere salir pronto y hacerlo bien, para estar con ella. Gracias a Dios tiene a su padre todavía. Siempre ha cumplido como padre”, ha insistido.