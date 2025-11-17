Gloria Camila ya no tiene a su “persona vitamina”: rompe con Álvaro García

Gloria Camila y Álvaro García ya no están juntos. La hija de José Ortega Cano ha anunciado en El tiempo justo su ruptura sentimental tras siete meses de intensa relación que sufrió un bajón con su participación en Supervivientes All Stars. “No somos pareja Álvaro y yo, hemos decidido dejarlo”, ha comentado en el programa presentado por Joaquín Prat.

En El tiempo justo se habían dado cuenta de que el cantante gaditano no sigue a Gloria Camila en las redes sociales. La influencer ha desvelado los motivos que han propiciado la ruptura, una decisión que parece que ha tomado ella a su vuelta de Honduras. Su concurso en Supervivientes All Stars le hizo pensar sobre su relación y la elección de un nuevo futuro.

“Esto llegó cuando vine de Supervivientes. Mi vida había dado un giro enorme, entonces ni mentalmente ni emocionalmente estaba con la suficiente capacidad de seguir teniendo la relación”, ha explicado.

Gloria Camila ha realizado un balance positivo de los siete meses que ha pasado junto al artista. La hija de Rocío Jurado no tiene ninguna queja del gaditano. “Es maravilloso, me ha dado lo mejor de él. Creo que nos hemos aportado mutuamente. Le deseo desde aquí lo mejor, va a triunfar vaya donde vaya”, ha manifestado sobre el futuro de Álvaro García en la industria de la música.

Gloria Camila ha sido la que ha dado el primer paso para romper su relación con Álvaro García. / EFE

El artista quiso cortar por lo sano y dejó de seguir a Gloria Camila cuando se produjo la ruptura. “Él decidió dejarme de seguir, cosa que además me lo dijo que se iba a notar porque siempre hay alguien que lo mira. Hay veces que tienes que quitar y empezar de cero”, ha zanjado la joven.