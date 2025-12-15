George Clooney ya no besará a actrices en sus películas, tras acuerdo con su esposa

El actor estadounidense George Clooney, de 64 años, dice adiós a sus días de galán en la gran pantalla. Según el pacto que afirma haber alcanzado con su mujer, la abogada libanesa Amal Clooney, no planea besar más a ninguna actriz en sus películas.

En una entrevista con el diario Daily Mail apunta que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos.

"He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman, cuando dijo "bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más'", añade el protagonista de de la saga Ocean's Eleven (2001) y que fue descubierto con la serie Urgencias, con la que saltó a la fama internacional.

El también director de cintas como Buenas noches, buena suerte (2005) no es la primera vez que se ha pronunciado sobre su intención de dar un paso atrás al frente de filmes románticos.

Según recuerda Variety, en marzo contó al programa estadounidense 60 Minutes que quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas", dijo entonces y lo ha confirmado con este pacto llegado con su esposa abogada con la que forman un tándem mediático y de compromisos sociales de los más destacados en el ámbito público internacional.