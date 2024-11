Gabriela Guillén lo suelta todo en su entrevista más sincera

Gabriela Guillén ha sido entrevistada en exclusiva por el programa Socialité de Telecinco. La fisioterapeuta ha hablado con María Verdoy para mostrar cómo se encuentra después de los avances que se han producido con el padre de su hijo, Bertín Osborne. El presentador de El show de Bertín emitía un comunicado para reconocer la paternidad del hijo de Gabriela, un hecho que ha mejorado su relación con la empresaria.

“Se han dicho tantas cosas sobre mí, se me ha tachado de todo cuando creo que a la vista está que yo lo que hago es trabajar. La maldad que hay en los demás me duele. ¿Realmente hay personas así? No lo entiendo. Hay veces que para mí es imposible asimilar estas cosas, que me estén pasando estas cosas. Es algo que te puede perjudicar mucho a nivel mental, que puede afectar a nuestra salud. Tuve que empezar a trabajar exclusivamente en casa porque llegué a cogerle cierta fobia a ir por la calle”, ha declarado.

Gabriela, que lo ha pasado mal por el distanciamiento con el padre de su hijo, ha reconocido que no siente odio por Bertín Osborne. “Yo no odio a su padre, es el padre de mi hijo, yo no puedo odiarlo, no voy a proyectar eso para que lo vea y lo sienta. Yo voy a estar predispuesta a tener la puerta abierta como siempre he dicho. Yo no espero absolutamente nada, es mejor no esperar nada y sí no te decepcionas”, ha manifestado.

La empresaria atraviesa un buen momento tras superar una depresión para la que ha necesitado medicación. “Sentí soledad, sentí decepción, de hecho me tuve que medicar. Sé lo que es estar profundamente en depresión por mi propia experiencia. Cada uno llevamos nuestra cruz, tenemos nuestra conciencia y sabemos lo que hacemos, tiempo al tiempo. Si tú te cierras o lo haces mal, las cosas siempre te van a ir peor, todo vuelve, el karma existe”, ha explicado.

Gabriela tiene dos prioridades en estos momentos: su hijo y el trabajo. La paraguaya está poniendo todo de su parte para compaginar su faceta como madre con su propio negocio de estética. “Muchas veces me siento culpable por dejar a mi niño en casa mientras yo estoy trabajando, pero no soy ni la primera ni la última que tiene que criar a un hijo sola a la vez que trabaja. Muchas veces las mujeres somos las peores con nosotras mismas, las más duras, y debería ser al contrario, deberíamos apoyarnos más y entendernos”, ha añadido.