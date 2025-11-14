Las fotos de la alfombra roja de los Lantin Grammy 2025
Las fotos de la alfombra roja de los Lantin Grammy 2025 / EFE

Las fotos de la alfombra roja de los Lantin Grammy 2025

Los mejores looks en la pasarela de la ceremonia celebrada en Las Vegas.

Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025

Bad Bunny y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso reinan en los Latin Grammy con cinco estatuillas cada uno

EFE

14 de noviembre 2025 - 11:00

Bad Bunny agrandó su leyenda al ganar por primera vez en su carrera el Latin Grammy a álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, en una ceremonia en la que Karol G ganó el premio a canción del año y el español Alejandro Sanz sorprendió al llevarse uno de los galardones de las categorías generales. Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, los segundos más nominados de la noche, se hicieron de cinco de los diez gramófonos a los que aspiraban.

