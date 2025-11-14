Las fotos de la alfombra roja de los Lantin Grammy 2025

Bad Bunny agrandó su leyenda al ganar por primera vez en su carrera el Latin Grammy a álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, en una ceremonia en la que Karol G ganó el premio a canción del año y el español Alejandro Sanz sorprendió al llevarse uno de los galardones de las categorías generales. Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, los segundos más nominados de la noche, se hicieron de cinco de los diez gramófonos a los que aspiraban.
1/59Las fotos de la alfombra roja de los Lantin Grammy 2025/EFE
