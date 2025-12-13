Ferrán Adriá, Gran Cruz al Mérito Naval, y su labor de cocinero en la mili

El chef Ferrán Adriá recibía este viernes la Gran Cruz del Mérito Naval en un acto celebrado en el Cuartel General de la Armada, presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles y el almirante jefe de Estado Mayor (Ajema), Antonio Piñeiro Sánchez. El que fuera alma de El Bulli en los años de innovación y tres estrellas hizo el serviicio militar como cocinero en Cartagena

Durante el acto se han rememorado esos años en los que Adriá hizo la mili como cocinero, como forma de ilustrar su “estrecha relación” con la Armada, previa a convertirse en uno de los grandes referentes de la gastronomía mundial gracias a su restaurante, El Bulli.

Esta implicación fue clave además en la creación y posterior desarrollo de la prestigiosa especialidad de Hostelería en la Armada.

Durante su discurso, Adriá ha destacado que de aquella etapa se llevó, sobre todo, “los valores, empezando por el respeto a tus compañeros y el respeto por el pasado”. Y también, “la honestidad, sobre todo cuando te dedicas a la innovación; la generosidad, porque si tienes suerte en la vida hay que ser generoso con los demás, el agradecimiento y la normalidad”, ha añadido.

Son precisamente muchos de esos valores los que la ministra de Defensa ha querido ensalzar del condecorado: “Normalidad, humanidad, sacrificio y compromiso”.

Piñeiro Sánchez, por su parte, ha querido extender el galardón al chef como una forma de valorar el trabajo de los cocineros a bordo de los buques: “Cuando estás a cientos de millas de puerto y la rutina se vuelve exigente, un buen plato es mucho más que una comida: es una celebración”.