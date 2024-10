Eva Longoria y el restaurante que ha visitado en Sevilla tras brillar en París

La actriz y productora Eva Longoria no para. En este viernes se anunciaban los protagonistas de su próximo proyecto, La agencia, una serie para Telecinco que se verá en toda América y que protagonizará Javier Gutiérrez en la versión en español de la francesa Call my agent. A su vez esta estrella de Hollywood ha recalado en Sevilla, y en este mismo viernes cenó en un emblemático restaurante como Casa Robles, posando con sus propietarios, Pedro y Juan Robles. La artista ha firmado en el libro de oro del establecimiento que cumple 70 años de su apertura. Días atrás también ha estado en Bacao, otro local de grupo Robles. Longoria recorre Andalucía para la docuserie gastronómica Searching for Spain, para la CNN, y que saldrá al aire el próximo año. La actriz también ha estado en Jerez de la Frontera, donde visitó distintos lugares de la mano del chef Juanlu Fernández, estrella Michelin con Lu, el que hace de anfitrión en esta visita grabada para la serie.

Longoria en la presentación de L'Oreal en el marco de la Semana de la Moda de París

Antes de esta visita detenida, y televisiva, a Andalucía, Longoria participó en la reciente Semana de la Moda de París con la firma L’Oreal y fue en la capital francesa donde se celebró la The Global Gift Gala, que en su 12º aniversario pasó de Marbella pasó al icónico Hotel Four Seasons George V de la Ciudad de la Luz.

Eva Longoria en el The Global Gift Gala

Una prestigiosa gala benéfica con todo el glamour que reunió a estrellas internacionales y actuacione entre un poderoso mensaje de solidaridad. Junto a Longoria presidió la fiesta el fenómeno del pop francés Matt Pokora, en un evento liderado por María Bravo, fundadora de la Fundación Global Gift, como presidenta de la gala, que promovió entre los comensales distintas causas sociales para su financiación.

María Bravo

No quiso perderse la velada el empresario Zazou Belounis, CEO de Casanis Group, firma que engloba distintos restaurantes de primer nivel de Marbella.

Zazou Bellounis y su mujer en The Global Gift Gala

Junto a la intervención de Pokora, intervino Vitaa y la aparición sorpresa de Kendji Girac. Hélène Mannarino, presentadora de la televisión francesa, además de Lorena Bernal fueron anfitrionas de la noche.

La alfombra roja contó con la presencia de las actrices Annie Gonzalez de Flamin’ Hot y Lana Parrilla, de Once Upon a Time, la viuda de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday; la ex Miss Francia Amandine Petit; el diseñador Jean-Claude Jitrois; las cantantes francesas Hélène Ségara y Joyce Jonathan;o el artista plástico Richard Orlinski.

El esplendor visual de esta gala solidaria parisina fue diseñado por el director artístico Jeff Leatham, quien creó una temática floral fresca y única para el evento, junto a un menú elaborado por el chef Christian Le Squer, del restaurante Le Cinq, con tres estrellas Michelin.