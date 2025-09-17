El enfado de Carlo Costanzia por las memorias de Mar Flores llega a ‘Decomasters’

Carlo Costanzia y Mar Flores viven uno de sus momentos más tensos tras la publicación de las memorias de la modelo.

A Carlo Costanzia no le ha sentado nada bien el lanzamiento de Mar en calma, las memorias de su madre que han salpicado por completo a su familia. El relato sobre la intensa vida amorosa de Mar Flores ha vuelto a abrir heridas del pasado con su padre, con el que mantiene una excelente relación. De hecho, tal y como ha confirmado Alejandra Rubio, su actual pareja, en Vamos a ver son frecuentes las visitas a Turín para visitar a su familia paterna.

Al parecer, la relación con su madre, tras experimentar una notable mejoría en los últimos tiempos, no atraviesa un buen momento debido a la publicación de sus polémicas memorias. Así lo confirman desde El tiempo justo, ya que el joven prefiere la paz y estabilidad mental que ha encontrado junto a Alejandra Rubio y su hijo después de haber saldado cuentas con la justicia y superar sus problemas con las adicciones. Por esos motivos la relación madre e hijo vuelve a estar en el alambre.

“Está casi rota, no se hablan. Le han molestado muchísimo las memorias, porque refleja sus problemas con las drogas y al final a nadie le gusta que tu propia madre hable”, aseguran desde el citado programa.

Mar Flores y Carlo Costanzia, en la imagen promocional de 'Decomasters', el nuevo programa de TVE. / RTVE

El origen de esta tensión entre Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia se remonta a finales del mes de agosto. La modelo le contó que estaba escribiendo unas memorias e incluso las puso a su disposición para que pudiera leerlas antes de su lanzamiento. Después de un viaje a Turín para visitar a su padre, el actor de Toy Boy regresa muy enfadado e intenta cancelar el contrato para participar junto a su madre en Decomasters, un nuevo espacio de TVE.

“Carlo ha tenido duras negociaciones para echar atrás el contrato porque no quería participar con su madre en este programa. No quiere trabajar con su madre, ni verla siquiera”, ha comentado Jorge Borrajo, director de la revista Semana. Finalmente no ha podido romper ese contrato y continúa con las grabaciones de Decomasters en un clima de alta tensión. “No se dirigieron la palabra, no se soportan ahora mismo”, aclaran sobre la situación actual entre Mar Flores y su hijo Carlo.

Por su parte, Alejandra Rubio, la novia de Carlo Costanzia, ha desmentido que exista una mala relación entre madre e hijo por la publicación de la autobiografía. “Carlo es una persona muy disciplinada en el trabajo, lo sé porque lo he visto, va muy al trabajo y va a lo que tiene que ir. No hay ningún problema, está grabando todos los días y no hay ningún mal rollo”, ha comentado en Vamos a ver.

La nieta de María Teresa Campos asegura que Carlo y Mar no han tenido tiempo para hablar sobre Mar en calma. “No han tenido ocasión de hablar porque se tiran un montón de horas grabando. No han hablado del tema en ningún momento”, ha declarado.